Це випливає з рішень, ухвалених на зустрічі представників країн ОПЕК+ у Відні 4 червня, передає російська служба "Радіо Свобода".

Російський віцепрем'єр Олександр Новак каже, Росія не відмовляється від добровільного зобов'язання видобувати на 500 тис. барелів нафти на день менше, ніж передбачено квотою. Цьогоріч російська квота становить 10478 тис. барелів на добу, проте у 2024 році її буде знижено до 9828 тис. (а з урахуванням добровільного скорочення – до 9328 тис.).

Натомість квота Саудівської Аравії, найбільшої країни ОПЕК, на 2024 рік залишилася незмінною – 10478 тис. барелів.

Загалом країни ОПЕК+ домовилися знизити наступного року рівень видобутку нафти приблизно на 1,5 млн барелів на добу, без урахування добровільних зобов'язань зі скорочення, взятих на себе окремими країнами. Метою скорочень є зупинка падіння цін на нафту на світовому ринку. Саудівська Аравія, щоб домогтися зростання цін, на місяць знизить свій рівень видобутку на 1 млн барелів на добу.

Після зустрічі ОПЕК+ Новак заявив, що Росія та Саудівська Аравія не мають жодних розбіжностей.

Російська нафта: скорочення видобутку та санкції

ОПЕК+ - неформальна організація, що об'єднує країни, що входять у міжнародну організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), де провідну роль грає Саудівська Аравія, і низка держав, які є членами ОПЕК, зокрема й Росія.

5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.

Росія у березні 2023 року зобов'язалася скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу.

Вже у квітні усі країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти на близько 1,15 млн барелів на добу.

Натомість у травні потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки все ще не демонстрували жодних ознак скорочення видобутку, про яке оголошувала РФ.

Згодом The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що Саудівська Аравія незадоволена діями Росії у сфері видобутку нафти, вважаючи, що Москва не дотримується взятих у рамках ОПЕК+ зобов’язань щодо скорочення обсягів видобутку нафти. В Ер-Ріяді вважають, що Росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, ніж було погоджено, і це призводить до стагнації нафтових цін, в той час, як Саудівська Аравія хотіла б їх підвищення.