Білий дім пильнує, щоб РФ не могла продавати нафту вище цінової стелі, - Кірбі

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, пише Reuters і Укрінформ.

За словами Кірбі, обмеження цін на нафту для російського експорту залишається важливим інструментом.

"Ніхто не повинен купувати російську нафту, порушуючи обмеження ціни. Ми продовжимо спостерігати та обговорювати це з нашими європейськими союзниками й партнерами – з метою контролю за ефективністю обмеження цін на російську нафту", - зазначив представник Білого дому.

Він нагадав, що загальна ідея полягала не в тому, щоб виключити російську нафту зі світового ринку, а щоб збалансувати глобальні пропозиції й попит та мінімізувати прибутки кремлівського режиму.



Як додав Кірбі, Штати вважають, що введення лімітів суттєво вплинуло на обмеження можливостей Кремля, через це країна продовжить здійснювати контроль за ситуацією.

Російська нафта: скорочення видобутку та санкції

ОПЕК+ - неформальна організація, що об'єднує країни, що входять у міжнародну організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), де провідну роль грає Саудівська Аравія, і низка держав, які є членами ОПЕК, зокрема й Росія.

5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.

Росія у березні 2023 року зобов'язалася скоротити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу.

Вже у квітні усі країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти на близько 1,15 млн барелів на добу.

Натомість у травні потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки все ще не демонстрували жодних ознак скорочення видобутку, про яке оголошувала РФ.

Згодом The Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що Саудівська Аравія незадоволена діями Росії у сфері видобутку нафти, вважаючи, що Москва не дотримується взятих у рамках ОПЕК+ зобов’язань щодо скорочення обсягів видобутку нафти. В Ер-Ріяді вважають, що Росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, ніж було погоджено, і це призводить до стагнації нафтових цін, в той час, як Саудівська Аравія хотіла б їх підвищення.

5 червня повідомлялося, що Росія скоротить видобуток нафти у 2024 році. Станом на липень російська частка в імпорті вугілля, природного газу та нафти з країн поза Європейського Союзу до блоку безперервно скорочувалася з другого кварталу 2022 року

Індія, третій за величиною споживач нафти у світі, скоротила імпорт з Москви в серпні до 1,57 мільйона барелів на день, знизившись на 24% в порівнянні з попереднім місяцем і довівши їх до найнижчого рівня з січня.

31 серпня стало відомо, що Російська Федерація зіткнулася з нестачею пального, що наразі необхідне для збирання врожаю. Ситуація може погіршитися найближчими місяцями.

У вересні виконувач обов'язків помічника міністра фінансів США Ерік Ван Ностранд розповів, що ціновий ліміт на російську нафту продовжує працювати та знижувати доходи Москви.

А згодом стало відомо, що країни Групи семи та союзники відклали регулярний перегляд стелі цін на російську нафту, хоча більша її частина торгується вище за ліміт через зростання світових цін на нафту.