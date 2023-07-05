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ЄС скоротив імпорт нафти та газу з Росії від початку повномасштабної війни в Україні

5 липня, 2023 середа
08:40
Економіка нафта нафтопровід

Російська частка в імпорті вугілля, природного газу та нафти з країн поза Європейського Союзу до блоку безперервно скорочується з другого кварталу 2022 року

Про це йдеться у даних Європейського статистичного бюро (Євростат).

"У період між 2021 і 2022 роками відбулося значне зростання імпорту енергоресурсів в ЄС як середньомісячного значення (+121%), так і в кількості (+9%). Однак у першому кварталі 2023 року зафіксовано зниження обох показників. Порівняно з першим кварталом 2022 року вартісне зменшення є на рівні -9,2%, а у кількості – на -3%", - йдеться у повідомленні.

Санкції ЄС прямо чи опосередковано вплинули на російську торгівлю нафтою та природним газом. Країни значно диверсифікували постачальників енергоносіїв. Таким чином, частка Росії в імпорті вугілля, природного газу та нафти з країн поза ЄС безперервно зменшувалася з другого кварталу 2022 року.

Дані Євростату свідчать, що у I кварталі 2022 року Росія була найбільшим постачальником нафти з часткою 26%, то у I кварталі 2023 року її частка складала лише 3,2%, зменшившись на 22,8%, порівняно з I кварталом 2022 року.

Водночас за той же період збільшилися обсяги постачання нафти з Норвегії (+3,8%), Саудівської Аравії (+3,4%) і США (+2,7%).

Подібна ситуація була з природним газом, адже країни ЄС звернулися до інших джерел постачання енергоносія. У I кварталі 2022 року Росія була найбільшим постачальником до ЄС з часткою 38,8%, але в I кварталі 2023 року її частка впала на 21,4%.

Щодо зрідженого природного газу, то Росія (18,1%) була другим за величиною постачальником в ЄС після США (48,6%) у першому кварталі 2022 року. Якщо порівняти з першим кварталом 2023 року, то частка Росії впала на 4,9%. Водночас зросли частки Норвегії (+6,5%), Катару та Алжиру (+2,4%), а частка США зменшилася на 8,4%.

  • Зазначимо, на початку червня ціни на нафту впали через занепокоєння, яке виникло після того, як Саудівська Аравія оголосила про найбільше за останні роки скорочення видобутку.
  • Також стало відомо, що у 2024 році російська квота на видобутку нафти в рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ зменшиться на 650 тис. барелів на добу.
  • Згодом видання AP писало, що Росія і Саудівська Аравія, які вважаються одними з найбільших нафтовиробників, досягли угоди щодо скорочення виробництва нафти з метою підвищення глобальних цін на пальне та збільшення власних прибутків.
Росія
ЄС
газ
нафта
Енергія
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