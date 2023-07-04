Росія та Саудівська Аравія скорочують видобуток нафти, щоб підняти ціну, – AP
Росія і Саудівська Аравія, які вважаються одними з найбільших нафтовиробників, досягли угоди щодо скорочення виробництва нафти з метою підвищення глобальних цін на пальне та збільшення власних прибутків
Про це повідомляє агентство AP, передає Укрінформ.
"Це рішення трохи підвищило ціни на нафту в понеділок", - зазначається в повідомленні.
При цьому нагадується, що на останній зустрічі картелю виробників нафти ОПЕК+ Саудівська Аравія оголосила про значне скорочення видобутку в липні. Це викликало занепокоєння, що ціни на бензин можуть почати зростати.
Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що продовжить липневе скорочення на 1 мільйон барелів на день до серпня, щоб підтримати "стабільність і баланс нафтових ринків". Це дозволить зберегти видобуток саудитів на рівні 9 мільйонів барелів на день.
Тим часом віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що його країна скоротить видобуток додатково на 500 тисяч барелів на день у серпні.
- На початку червня ціни на нафту впали через занепокоєння, яке виникло після того, як Саудівська Аравія оголосила про найбільше за останні роки скорочення видобутку.
- Також у 2024 році російська квота на видобутку нафти в рамках домовленостей у форматі ОПЕК+ зменшиться на 650 тис. барелів на добу.
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