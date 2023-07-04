Про це повідомляє агентство AP, передає Укрінформ.

"Це рішення трохи підвищило ціни на нафту в понеділок", - зазначається в повідомленні.

При цьому нагадується, що на останній зустрічі картелю виробників нафти ОПЕК+ Саудівська Аравія оголосила про значне скорочення видобутку в липні. Це викликало занепокоєння, що ціни на бензин можуть почати зростати.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що продовжить липневе скорочення на 1 мільйон барелів на день до серпня, щоб підтримати "стабільність і баланс нафтових ринків". Це дозволить зберегти видобуток саудитів на рівні 9 мільйонів барелів на день.

Тим часом віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що його країна скоротить видобуток додатково на 500 тисяч барелів на день у серпні.