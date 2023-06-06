Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 51 цент до 76,20 дол за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 54 центи до 71,61 долара за барель.

У понеділок Brent подорожчала на 2,60 дол, а американська нафта - на 3,30 дол, після того, як Саудівська Аравія, найбільший світовий експортер, заявила на вихідних, що її видобуток скоротиться на 1 млн барелів на добу - до 9 млн барелів на добу в липні. Однак до кінця дня ціни на нафту відкотилися до більш скромного зростання.

"Ціни на нафту все ще перебувають на зниженому ринку, і ми бачимо, що деякі розвинуті економіки вже почали входити в рецесію, як, наприклад, Німеччина", - зазначив аналітик CMC Markets Леон Лі.

Учасники ринку очікують, чи підвищить або утримає Федеральна резервна система США процентні ставки в червні, а також що вказуватимуть травневі торгові дані Китаю в середу про попит у другому за величиною споживачі нафти у світі.

Вищі процентні ставки ФРС можуть стримати попит на енергію, хоча деякі аналітики кажуть, що споживання буде високим.

Очікується, що попит все ще буде позитивною рушійною силою ринку після публікації останніх економічних даних, оскільки США не перебувають у рецесії, а Європа почувається добре, сказав директор з досліджень Rystad Energy Клаудіо Галімберті.