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Нафта Brent подорожчала до $86,50 за барель на тлі посилення санкцій США проти РФ

13 жовтня, 2023 п'ятниця
08:35
Економіка нафта

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, коли США посилили санкції проти російського експорту нафти, викликаючи тривогу щодо постачання на вже обмеженому ринку. Прогнозується, що світові запаси зменшаться до четвертого кварталу

Про це інформує Reuters.

Ф’ючерси на Brent збільшилися на 50 центів, що становить 0,6%, досягнувши 86,50 долара за барель, тоді як американська нафта WTI здорожчала на 64 центи, або 0,8%, до 83,55 долара за барель.

Нафта Brent має показати тижневий ріст на рівні 2,3%, в той час, як WTI очікується зростати на 0,9% протягом тижня. Це сталося після того, як обидва контракти показали ріст у понеділок через можливі перебої в експорті з Близького Сходу. Напад ХАМАСу на Ізраїль у вихідні створив загрозу ширшого конфлікту.

Ціни змогли відновити частину свого зростання протягом тижня. Однак у четвер США вперше ввели санкції проти власників танкерів, які транспортують російську нафту за ціною, що перевищує граничну ціну G7 у 60 доларів за барель. Це було зроблено з метою усунення лазівок в системі, призначеній для покарання Росії за агресію проти України.

"Проблеми з боку пропозиції залишалися в центрі уваги на ринку сирої нафти. Настрої також посилилися після того, як ОПЕК заявила, що очікує, що запаси сирої нафти скоротяться на 3 (мільйони барелів на день) у цьому кварталі. Це передбачає, що не буде подальших перебоїв у постачанні, спричинених війною між Ізраїлем і ХАМАСом", - сказав старший стратег з сировинних товарів компанії ANZ Деніел Хайнс, додавши, що ціни під час ранніх торгів у п'ятницю зросли через посилення санкцій США.

Росія є другим найбільшим виробником нафти у світі й має значний обсяг експорту. Тому посилення контролю з боку США над її постачання може призвести до скорочення постачань.

ОПЕК у четвер підтвердила свій прогноз щодо зростання світового попиту на нафту, вказуючи на стабільність світової економіки цього року та очікуване збільшення попиту в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти у світі. Ціни на нафту відновилися після публікації даних у п’ятницю, які вказують на місячне зниження імпорту сирої нафти Китаєм.

Імпорт у минулому місяці досяг 45,74 млн метричних тонн, або 11,13 млн барелів на день, що на 10,5% менше за серпневий рекордний рівень. Проте імпорт у вересні збільшився на 14% порівняно з минулим роком, продовжуючи тренд 2023 року, коли імпорт значно перевищив показники 2022 року, коли економіка Китаю була пошкоджена через широкомасштабні обмеження пов’язані з пандемією.

Що передувало

2 жовтня ціна упала до $92,32 за барель, а 3 жовтня до $89,74.

Станом на 4 жовтня ціни на нафту трималися на приблизно одному рівні - $90,88 за барель.

8 жовтня вартість нафти зросла більш ніж на 3% після військового нападу ХАМАС на Ізраїль. Це було викликано дестабілізацією Близького Сходу, ключового постачальника сирої нафти, палива та енергії для глобальних споживачів.

10 жовтня спостерігалося зниження цін на нафту, що відбувається після їхнього стрибка. Трейдери аналізують потенційні наслідки воєнного протистояння між Ізраїлем та палестинською групою ХАМАС.

Нафта дешевшала в четвер, 12 жовтня, через дані Американського інституту нафти (API) про впевнене зростання запасів у США.

Росія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
ціни на нафту
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