Вартість нафти Brent торгується біля $90,88 за барель

Про це інформує Enkorr.

Станом на 08:10 ф’ючерси на Brent з постачання у грудні втратили $0,04 (0,04%) на лондонському ринку ICE Futures і коштували $90,88 за барель. У вівторок Brent піднялася на $0,21 (0,2%), до $90,92 за барель.

Ф’ючерси на WTI з постачанням у листопаді знизилися на $0,02 (0,02%) на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX і склали $89,21 за барель. У попередню сесію контракт зріс на $0,41 (0,5%), до $89,23 за барель.

У середу відбудеться онлайн-зустріч JMMC, на якій міністри моніторингового комітету ОПЕК+ обговорять стан світового ринку нафти.

Трейдери також звертають увагу на щотижневий звіт про запаси енергоносіїв в США від Міністерства енергетики. За даними опитування S&P Global Commodity Insights, аналітики очікують, що минулого тижня запаси нафти в країні зменшилися на 1,4 млн барелів. Вони також прогнозують, що резерви дистилятів знизилися на 1,6 млн барелів, а бензину залишилися без змін.

За даними Американського інституту нафти (API), які були опубліковані у ніч з вівторка на середу, запаси нафти в США за тиждень до 29 вересня скоротилися на 4,21 млн барелів.

Що передувало

Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.

Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.

11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.

Станом на 14 вересня листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель.

Станом на 20 вересня нафтові ціни продовжили падати після того, як вони підіймалися напередодні. Ймовірно, це було пов'язано із засіданням резервної системи США.

22 вересня ціни на нафту зросли, попри невелике зниження під час сесій у середу та четвер.

Вартість нафти піднялась у понеділок, 25 вересня, на тлі перспектив поліпшення попиту у США та Китаї після незначної зміни за підсумками минулого тижня.

Ще 27 вересня вранці ціна на нафту становила $94,91 за барель. А 28 вересня вже - $97,3 за барель.

Після сильних коливань цін на нафту 27 і 28 вересня, ринок увійшов у фазу стабілізації та не показав значних змін у п’ятницю. Нафта Brent трималась на рівні $95 за барель.

2 жовтня ціна упала до $92,32 за барель, а 3 жовтня до $89,74.