Ціна на нафту Brent наближається до $95: побоювання дефіциту пального зростають

Про це інформує Enkorr.

На лондонській біржі ICE Futures ціна на ф’ючерси на нафту сорту Brent на листопад становить $94,91 за барель, що на $0,95 (1,01%) вище за показник на закриття попередньої сесії. У вівторок ці контракти здорожчали на $0,67 (0,7%) – до $93,96 за барель.

На Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) котирування ф’ючерсів на нафту WTI на листопад підвищилися на $0,96 (1,06%) і становили $91,35 за барель. За підсумками минулої сесії вони зросли на $0,71 (0,8%) – до $90,39 за барель.

Ціни на нафту підтримуються через страхи, що попит значно перевищить пропозицію. Ця тривога посилилася після рішень Саудівської Аравії та Росії продовжити добровільні скорочення видобутку.

"Здається, ніщо не може завадити ралі цін на нафту. Трейдери на енергетичному ринку швидко розпізнають бичачий тренд, і для того, щоб його перервати, буде потрібно набагато більше, ніж сильний долар і послаблення попиту", – зазначив старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Учасники ринку аналізують інформацію про можливу зміну запасів енергоносіїв у США. Згідно з даними Американського інституту нафти (API), за минулий тиждень запаси нафти в США збільшилися на 1,59 млн барелів, в той час як тиждень до цього вони зменшилися на 5,25 млн барелів.

Офіційні дані Міненерго США будуть опубліковані о 17:30 за київським часом у середу. За прогнозами аналітиків S&P Global Commodity Insights, ці дані можуть вказати на зменшення запасів нафти на 320 тис. барелів, бензину – на 120 тис. барелів, дистилятів – на 1,3 млн барелів.

Що передувало

30 серпня вартість нафти продовжувала зростати після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів в США, найбільшому споживачі палива у світі, а також через ураган у Мексиканській затоці, який тримав інвесторів у напрузі.

Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.

Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.

11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.

Станом на 14 вересня листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель.

Станом на 20 вересня нафтові ціни продовжили падати після того, як вони підіймалися напередодні. Ймовірно, це було пов'язано із засіданням резервної системи США.

22 вересня ціни на нафту зросли, попри невелике зниження під час сесій у середу та четвер.

Вартість нафти піднялась у понеділок, 25 вересня, на тлі перспектив поліпшення попиту у США та Китаї після незначної зміни за підсумками минулого тижня.