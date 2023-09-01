Світові ціни на нафту продовжуть зростати

Про це повідомляє Enkorr.

За підсумками серпня еталонні марки Brent і WTI зросли на 1,5% і 2,2% відповідно, завершивши у плюсі третій місяць поспіль.

У листопаді ціна ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $87,04 за барель, що на 21 цент, або 0,24%, вище за показник на закриття попередньої сесії. У четвер 31 серпня ці контракти здорожчали на $1,59, або 1,9%, до $86,83 за барель.

В жовтні ціна ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на вказаний час підвищилися на 16 центів, або 0,19%, і становили $83,79 за барель. За підсумками минулої сесії вони зросли на $2, або 2,5%, до $83,63 за барель.

Очікується, що провідні експортери палива продовжать скорочувати пропозицію, тоді як попит зростатиме в міру відновлення світової економіки. Саудівська Аравія і на жовтень може продовжити добровільне зниження видобутку на 1 млн барелів, це показало проведене Bloomberg опитування аналітиків.

"Питання швидше в тому, чи саудити посилюватимуть зниження видобутку. А оскільки подібне притягує подібне, до них можуть долучитися Кувейт і ОАЕ, які поки що займають вичікувальну позицію", – сказав провідний директор Velandera Energy Partners Маніш Радж.

Тим часом РФ і країни ОПЕК+ досягли чергових домовленостей зі скорочення постачань російської нафти на світові ринки, основні параметри буде озвучено наступного тижня, повідомив віцепрем'єр РФ Олександр Новак.