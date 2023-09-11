Вартість нафти упала до 10-місячного максимуму, проте все ще вище $90 за барель
Нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців
Про це інформує Reuters.
У понеділок нафта Brent коштує $90,25 за барель, що на 40 центів, або 0,44%, нижче, ніж минулого тижня. Американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 65 центів, або 0,74%, до $86,86.
Зростання цін на нафту минулого тижня переважило тривогу за економіку Китаю, але інвестори в понеділок звернули увагу на фактори попиту. МЕА та ОПЕК мають опублікувати свої щомісячні звіти цього тижня.
Мукеш Сахдев з Rystad Energy сказав, що вплив обмежень під керуванням Саудівської Аравії буде бачити краще до кінця року, коли нафтопереробні заводи закриють своє технологічне обслуговування і збільшать виробництво: "Технічне обслуговування нафтопереробних заводів знизить попит на нафту на 2-2,5 млн барелів на добу у вересні та жовтні, але він відновиться в листопаді та грудні, частково компенсуючи цінові ефекти скорочень", – додав Сахдев, оцінивши, що відключення НПЗ досягнуть піку в 10 млн барелів на добу в жовтні.
Головними економічними подіями цього тижня стане рішення Європейського центрального банку про рівень відсотків і показник індексу споживчих цін у США за серпень. ЄЦБ оголосить про свою монетарну політику цього тижня.
- 30 серпня вартість нафти продовжувала зростати після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів в США, найбільшому споживачі палива у світі, а також через ураган у Мексиканській затоці, який тримав інвесторів у напрузі.
- Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.
- Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.
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