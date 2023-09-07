Нафта дешевшає через сезонне падіння попиту і невпевненість Китаю, - Reuters
Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни
Про це інформує Reuters.
Ф’ючерси на Brent знизилися на 24 центи до $90,36 за барель, а ф’ючерси на WTI - на 29 центів до $87,25 за барель.
"Наразі нам дійсно складно побачити якісь негативні фактори через обмеження постачання. Однак ми повинні враховувати можливі ризики попиту, такі як у четвертому кварталі ринок може сповільнитися в не піковий сезон споживання нафти після закінчення літнього попиту", - сказав шанхайський аналітик CMC Markets Леон Лі.
Повідомляється, що на ціни теж вплинули суперечливі дані з Китаю: експорт впав на 8,8%, а імпорт - на 7,3% у серпні у порівнянні з минулим роком, але імпорт нафти збільшився на 30,9% за той же період. Вони показують спад економіки, але не такий сильний, як очікувалося, і китайський уряд також застосував заходи, які стимулюватимуть ринок фінансів і нерухомості, сказав Лі.
Після того, як Саудівська Аравія і Росія, два головні світові продавці нафти, продовжили добровільне зменшення постачання до кінця року, нафта зросла на початку тижня. Це додалося до скорочень, які ОПЕК+ домовилися у квітні і які триватимуть до 2024 року.
"Дії ОПЕК+ частково підриваються поверненням санкційних барелів з Ірану. Видобуток нафти в Ірані коливався вище з початку року, досягнувши 2,83 млн барелів на добу в липні, в порівнянні з 2,55 млн барелів на добу в січні. Ми також відзначаємо зростання ризику для нашого прогнозу венесуельського виробництва, оскільки офіційні особи США, як повідомляється, готують пропозиції щодо послаблення санкцій, якщо Каракас просуне плани щодо проведення нових президентських виборів", - йдеться у звіті аналітиків BMI Research.
За даними джерел Американського інституту нафти, запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 1 вересня, зменшилися на 5,5 мільйона барелів.
- 30 серпня вартість нафти продовжувала зростати після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів в США, найбільшому споживачі палива у світі, а також через ураган у Мексиканській затоці, який тримав інвесторів у напрузі.
- Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.
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