Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Після чотирьох днів зростання ціна на нафту упала напередодні засідання ФРС

Після чотирьох днів зростання ціна на нафту упала напередодні засідання ФРС

20 вересня, 2023 середа
10:21
Економіка нафта нафтопровід

Станом на середу, 20 вересня, нафтові ціни продовжують падати після того, як вони підіймалися напередодні. Ймовірно, це пов'язано із засіданням резервної системи США

Про це інформує Enkorr.

Листопадові ф’ючерси на нафту Brent на лондонському ринку ICE Futures на 08:10 за київським часом коштують $93,51 за барель, що на 83 центи (0,88%) менше, ніж на закритті попереднього дня. На Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту WTI зменшилася на 82 центи (0,9%) і склала $90,38 за барель.

Жовтневі контракти на WTI закінчуються у середу. Найбільш активними є листопадові ф’ючерси, які здешевшали на 74 центи (0,82%) і становлять $89,74 за барель.

За словами старшого ринкового аналітика DTN Троя Вінсента, нафтове ралі може припинитися, якщо зміняться фундаментальні фактори.

"При поточних цінах знижений попит на імпортну нафту з боку Китаю і зростання експорту його нафтопродуктів, напевно, допоможуть стримати це ралі в короткостроковій перспективі. Якщо так і станеться – і особливо якщо почне слабшати попит в інших регіонах, – Саудівська Аравія може швидко змінити думку, як далеко вона готова зайти з добровільним скороченням видобутку", – заявив Вінсент.

Ринкові учасники очікують на результати вересневого засідання керівників Федеральної резервної системи США (ФРС), яке відбудеться у середу о 21:00 за київським часом. За думкою експертів з Уолл-стріт, американський регулятор не змінить процентну ставку, яка зараз становить 5,25-5,5% річних.

Що передувало

30 серпня вартість нафти продовжувала зростати після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів в США, найбільшому споживачі палива у світі, а також через ураган у Мексиканській затоці, який тримав інвесторів у напрузі.

Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.

Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.

11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.  

Станом на 14 вересня листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель. 

У понеділок, 18 вересня, нафтові ціни продовжили зростати після того, як минулого тижня вони показали сильний ріст. За підсумками тижня вартість Brent збільшилася на 3,6%, а WTI – на 3,7%.

19 вересня нафта дорожчала четвертий день поспіль оскільки низький рівень видобутку сланцевої нафти в США спричинив подальші обмеження пропозиції на ринку. Це сталося на тлі тривалого зниження видобутку Саудівською Аравією та Росією.  

Новини
Світ
нафта
США
ціни на нафту
Читайте також:
Ракетний комплекс Нептун
19 вересня, 2023 вiвторок
КБ "Луч" просить у влади переглянути висновки Держаудитслужби, які "ускладнюють виробництво зброї"
Чехія
19 вересня, 2023 вiвторок
ППО, танки, боєприпаси: Чехія за підтримки Данії та Нідерландів надасть Україні нову зброю
Ілон Маск
18 вересня, 2023 понедiлок
"Так багато смертей за такий мізер": Ілон Маск прокоментував український контрнаступ
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.78
    Купівля 37.78
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 40.55
    Продаж 41.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
20 вересня
11:11
Судно Sea Bird
Біля берегів Румунії стався вибух на судні: екіпаж заявив, що натрапили на міну
10:55
перше вересня, школа
Лісовий: близько пів мільйона українських школярів цьогоріч вдалося повернути за парти
10:52
військові облігації, Дія
В Україні з початку повномасштабної війни обсяг придбання військових облігацій збільшився на 64,3 млрд грн
10:47
Оновлено
Судан
CNN повідомила, що українські спецслужби могли атакувати союзників вагнерівців у Судані. У ГУР відреагували
10:46
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі 8 кораблів, серед них є ракетоносій
10:28
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 20 вересня: як змінилася ціна долара та євро
10:26
Оновлено
Удари ЗС Азербайджану по вірменських позиціях у Нагірному Карабаху
Азербайджан продовжує операцію у Нагірному Карабасі
10:17
Трьом мешканцям Миколаївщини оголошено підозру у держзраді
Передавали ворогу дані про військові об’єкти та розташування ЗСУ: чотирьом мешканцям Миколаївщини оголошено підозру
10:11
У Мінкульті розповіли про переваги внесення пам’яток України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
10:09
OPINION
Борислав Береза
Віра - поняття важливе, але не надійне
09:40
окупанти
У Сєверодонецьку окупанти вимкнули мобільний зв'язок: мешканці ходять до сіл, щоб зв'язатися з рідними, - ОВА
09:28
Ексклюзив
Тут пекло: боєць ЗСУ про ситуацію на Запорізькому напрямку
09:26
Урсула фон дер Ляєн
"Я вражена": очільниця Єврокомісії оцінила прогрес України на шляху до Євросоюзу
09:15
Євробачення 2023
У Дії обрали журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023: кому віддали голоси
09:10
Фуміо Кісіда
Будь-коли й без жодних передумов: прем'єр Японії Кішіда заявив про готовність зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином
09:01
на фото: ЗСУ
Британська розвідка оцінила ситуацію на фронті після успіхів ЗСУ біля Бахмута
08:43
Снаряди 155-мм
Велика Британія планує поставити Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів
08:41
Ізраїль
Озброєння з електронним управлінням і ШІ: у Ізраїлі представили танк нового покоління
08:33
OPINION
Микола Княжицький
Про українсько-польські стосунки
08:29
Оновлено
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 17 із 24 "шахедів"
08:00
Інфографіка
розбита російська техніка
Сили оборони ліквідували 520 окупантів, 7 танків і 37 дронів
07:44
Шахед
Дрон РФ атакував завод у Кременчуку на Полтавщині
06:57
мобілізація рф солдати орки
У Канаді прогнозують нову мобілізацію у РФ
06:37
Ентоні Блінкен
Нагірний Карабах: Блінкен закликав Алієва припинити вогонь та запевнив Вірменію у підтримці
06:31
Анонс
Олександр Зінченко, "Арсенал"
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 20 вересня
06:18
втрати окупантів
Втрати російських військових у Запорізькій області суттєво зросли, - ISW
06:01
Алла Басалаєва
Очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва потрапила в базу "Миротворець"
05:47
"Свідома політика нападників": Зеленська закликала генсека ООН допомогти повернути викрадених дітей з РФ
05:37
"Шахтар", Ліга чемпіонів
Поразка "Шахтаря", нічия "Мілана" та "Ньюкасла": результати всіх матчів вівторка в ЛЧ
05:15
ЄСПЛ
Вірменія звернулась до ЄСПЛ з вимогою зупинити обстріли цивільних з боку Азербайджану
04:58
Оновлено
повітряна тривога
Нічна атака "шахедів" 20 вересня. Хронологія подій
04:35
Інфографіка
"Шахтар", Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки у матчі з "Порту"
03:44
Зеленський в ООН
Зеленський закликав Трампа публічно презентувати мирний план для закінчення війни в Україні
02:55
Вероніка Мірошниченко
"Я мрію про той день, коли нарешті вже викину цей паспорт", - російська тенісистка намагається отримати українське громадянство
02:02
Верховна Рада
У парламенті зареєстрували проєкт постанови на підтримку оборонно-промислового комплексу України
01:42
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 вересня
01:29
боротьба, Юлія Ткач-Остапчук
Українка Ткач-Остапчук посіла друге місце на ЧС з боротьби
01:05
Оновлено
Анджей Дуда
Дуда не зміг зустрітися з Зеленським у Нью-Йорку та прокоментував зернові протиріччя
00:42
МЗС України
МЗС закликало українців не відвідувати Карабах та уникати місць скупчення у Вірменії
00:10
Барселона, Гаві, Ліга чемпіонів
"Барселона" забила 5 голів і знищила "Антверпен" у Лізі чемпіонів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV