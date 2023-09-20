Після чотирьох днів зростання ціна на нафту упала напередодні засідання ФРС

Про це інформує Enkorr.

Листопадові ф’ючерси на нафту Brent на лондонському ринку ICE Futures на 08:10 за київським часом коштують $93,51 за барель, що на 83 центи (0,88%) менше, ніж на закритті попереднього дня. На Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту WTI зменшилася на 82 центи (0,9%) і склала $90,38 за барель.

Жовтневі контракти на WTI закінчуються у середу. Найбільш активними є листопадові ф’ючерси, які здешевшали на 74 центи (0,82%) і становлять $89,74 за барель.

За словами старшого ринкового аналітика DTN Троя Вінсента, нафтове ралі може припинитися, якщо зміняться фундаментальні фактори.

"При поточних цінах знижений попит на імпортну нафту з боку Китаю і зростання експорту його нафтопродуктів, напевно, допоможуть стримати це ралі в короткостроковій перспективі. Якщо так і станеться – і особливо якщо почне слабшати попит в інших регіонах, – Саудівська Аравія може швидко змінити думку, як далеко вона готова зайти з добровільним скороченням видобутку", – заявив Вінсент.

Ринкові учасники очікують на результати вересневого засідання керівників Федеральної резервної системи США (ФРС), яке відбудеться у середу о 21:00 за київським часом. За думкою експертів з Уолл-стріт, американський регулятор не змінить процентну ставку, яка зараз становить 5,25-5,5% річних.

Що передувало

30 серпня вартість нафти продовжувала зростати після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів в США, найбільшому споживачі палива у світі, а також через ураган у Мексиканській затоці, який тримав інвесторів у напрузі.

Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.

Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.

11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.

Станом на 14 вересня листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель.

У понеділок, 18 вересня, нафтові ціни продовжили зростати після того, як минулого тижня вони показали сильний ріст. За підсумками тижня вартість Brent збільшилася на 3,6%, а WTI – на 3,7%.

19 вересня нафта дорожчала четвертий день поспіль оскільки низький рівень видобутку сланцевої нафти в США спричинив подальші обмеження пропозиції на ринку. Це сталося на тлі тривалого зниження видобутку Саудівською Аравією та Росією.