Ціна на нафту зростає четверту сесію поспіль через побоювання дефіциту пропозиції

Про це інформує Reuters.

Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 1,1% до 92,46 долара за барель, а на світову Brent – на 0,49% до 94,89 долара за барель.

Це найвищий рівень цін за останні 10 місяців для обох сортів нафти.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), видобуток нафти у Штатах в основних сланцевих районах знизиться до 9,393 мільйона б/д у жовтні, що є найнижчим показником з травня 2023 року. Видобуток буде зменшуватися вже третій місяць поспіль.

Повідомляється, що це сталося після того, як цього місяця Саудівська Аравія та Росія погодилися продовжити скорочення видобутку на 1,3 мільйона б/д до кінця року.

"Був стійкий короткостроковий висхідний тренд, який спостерігався у ф’ючерсах на сиру нафту марки WTI, де попередні падіння утримувалися його 5-денним ковзним середнім з 29 серпня… що зараз виступає ключовим короткостроковим показником підтримки на рівні близько 89,90 доларів за барель", – сказав старший ринковий аналітик OANDA в Сінгапурі Келвін Вонг.

Аналітики National Australia Bank попередили, що "перекуплення" нафти може призвести до корекції цін. Вони також звернули увагу на волатильність після заяв генерального директора Saudi Aramco Аміна Насера та міністра енергетики Саудівської Аравії в понеділок.

Генеральний директор Aramco знизив довгостроковий прогноз компанії щодо попиту, тепер прогнозуючи, що світовий попит досягне 110 мільйонів барелів на добу до 2030 року, порівняно з останньою оцінкою в 125 мільйонів барелів на добу.

Що передувало

30 серпня вартість нафти продовжувала зростати після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів в США, найбільшому споживачі палива у світі, а також через ураган у Мексиканській затоці, який тримав інвесторів у напрузі.

Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.

Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.

11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.

Станом на 14 вересня листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель.

У понеділок, 18 вересня, нафтові ціни продовжили зростати після того, як минулого тижня вони показали сильний ріст. За підсумками тижня вартість Brent збільшилася на 3,6%, а WTI – на 3,7%.