Ціна на нафту Brent піднялася до $94,47 за барель

Про це інформує Enkorr.

На 08:10 за київським часом листопадовий контракт на Brent на біржі ICE Futures зростав на $0,54 (0,57%), до $94,47 за барель. У п’ятницю Brent піднявся на $0,23 (0,3%), до $93,93 за барель.

Жовтневий контракт на WTI на NYMEX зростав на $0,54 (0,57%), до $94,47 за барель. У п’ятницю WTI зріс на $0,61 (0,7%), до $90,77 за барель, найвищий рівень з 7 листопада.

Нафта Brent і WTI зросла на 3,6% і 3,7% відповідно за тиждень. З початку 2023 року Brent подорожчала на 10%.

Саудівська Аравія вирішила зберегти добровільне зниження видобутку нафти на 1 млн б/д до кінця 2023 року, що може призвести до нестачі нафти на ринку. Водночас попит на нафту може зрости, якщо США уникне рецесії.

"Фокус уваги трейдерів на цьому тижні зміститься на засідання Федеральної резервної системи, однак проблема браку пропозиції нафти й скорочення запасів, що посилюється, підтримує "бичачі" настрої на ринку", – пояснює засновник Vanda Insights Вандана Харі.

Що передувало

30 серпня вартість нафти продовжувала зростати після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів в США, найбільшому споживачі палива у світі, а також через ураган у Мексиканській затоці, який тримав інвесторів у напрузі.

Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.

Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.

11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.

Станом на 14 вересня листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель.