Вартість нафти Brent здорожчала до $92,3 за барель
Станом на 08:09 за київським часом листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель
Про це інформує enkorr.
Водночас у середу, 13 вересня, вартість Brent впала на $0,18 (на 0,2%) і становила $91,88 за барель.
Жовтневі контракти на нафту WTI на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX піднялися на $0,51 (0,58%) і склали $89,03 за барель. У попередню сесію ціна WTI знизилася на $0,32 (на 0,4%) і досягла $88,52 за барель.
Однією з причин падіння цін у середу стали дані про неочікуване збільшення запасів нафти в США. За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні минулого тижня зросли на 3,96 млн барелів і склали 420,59 млн барелів. Товарні запаси бензину збільшилися на 5,56 млн барелів і становили 220,31 млн барелів. Комерційні запаси дистилятів піднялися на 3,93 млн барелів і досягли 122,53 млн барелів.
Експерти прогнозували зменшення запасів нафти на 2,48 млн барелів, скорочення запасів бензину – на 850 тис. барелів і зростання запасів дистилятів – на 1,4 млн барелів.
До того ж на ціни на нафту вплинули дані про зростання інфляції в США. За даними Міністерства праці США, індекс споживчих цін (CPI) у країні у серпні підвищився на 3,7% у порівнянні з тим же місяцем попереднього року. Це було швидше, ніж 3,2% у липні. Консенсус-прогноз Trading Economics очікував інфляцію на рівні 3,6%.
- 30 серпня вартість нафти продовжувала зростати після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів в США, найбільшому споживачі палива у світі, а також через ураган у Мексиканській затоці, який тримав інвесторів у напрузі.
- Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.
- Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.
- 11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.
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