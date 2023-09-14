Вартість нафти Brent здорожчала до $92,3 за барель

Про це інформує enkorr.

Водночас у середу, 13 вересня, вартість Brent впала на $0,18 (на 0,2%) і становила $91,88 за барель.

Жовтневі контракти на нафту WTI на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX піднялися на $0,51 (0,58%) і склали $89,03 за барель. У попередню сесію ціна WTI знизилася на $0,32 (на 0,4%) і досягла $88,52 за барель.

Однією з причин падіння цін у середу стали дані про неочікуване збільшення запасів нафти в США. За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні минулого тижня зросли на 3,96 млн барелів і склали 420,59 млн барелів. Товарні запаси бензину збільшилися на 5,56 млн барелів і становили 220,31 млн барелів. Комерційні запаси дистилятів піднялися на 3,93 млн барелів і досягли 122,53 млн барелів.

Експерти прогнозували зменшення запасів нафти на 2,48 млн барелів, скорочення запасів бензину – на 850 тис. барелів і зростання запасів дистилятів – на 1,4 млн барелів.

До того ж на ціни на нафту вплинули дані про зростання інфляції в США. За даними Міністерства праці США, індекс споживчих цін (CPI) у країні у серпні підвищився на 3,7% у порівнянні з тим же місяцем попереднього року. Це було швидше, ніж 3,2% у липні. Консенсус-прогноз Trading Economics очікував інфляцію на рівні 3,6%.