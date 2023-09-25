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Головна Економіка Ціни на нафту Brent піднялася до $93,79 за барель

Ціни на нафту Brent піднялася до $93,79 за барель

25 вересня, 2023 понедiлок
12:25
Економіка видобуток нафти, нафта

Вартість нафти піднялась у понеділок, 25 вересня, на тлі перспектив поліпшення попиту у США та Китаї після незначної зміни за підсумками минулого тижня

Про це інформує Enkorr.

Нафта Brent подорожчала на 0,56% і коштує $93,79 за барель на лондонській біржі ICE Futures. Це на $0,52 більше, ніж попереднього дня, коли ціна цих ф’ючерсів на листопад впала на $0,03 до $93,27 за барель.

На Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) ф’ючерси на нафту WTI на листопад зросли на 0,43% і досягли $90,42 за барель. У п’ятницю вартість цих контрактів збільшилася на 0,5%, до $90,03 за барель.

На минулому тижні нафта Brent подешевшала на 0,7%, а нафта WTI подорожчала на 0,01%. Нафтовий ринок зростає третій квартал поспіль, що є найкращим показником з початку 2022 року. Це пов’язано з обмеженням постачання від Саудівської Аравії та покращенням попиту в Китаї та США. Також Росія тимчасово обмежила експорт бензину і дизеля.

"Ми зберігаємо "бичачий" прогноз для ринку, оскільки Саудівська Аравія зберігає добровільне скорочення видобутку, притому, що як Китай, так і США демонструють впевнений попит. Зараз ми не бачимо тригерів, здатних призвести до розвороту нафтових цін", – сказав аналітик Chaos Research Institute у Шанхаї Чжоу Мі.

За третій квартал ціна на Brent зросла на 26%, а на WTI – майже на 30%. Деякі інвестори вважають, що ринок може досягти рівня $100 за барель.

"Ціна на Brent уже підіймалася вище $95 за барель і може досягти позначки $100, якщо ОПЕК+ продовжить обмежувати пропозицію", – пояснив аналітик City Index і Forex.com Фавад Разакзада.

Що передувало

30 серпня вартість нафти продовжувала зростати після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів в США, найбільшому споживачі палива у світі, а також через ураган у Мексиканській затоці, який тримав інвесторів у напрузі.

Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.

Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.

11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.  

Станом на 14 вересня листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель. 

18 вересня нафтові ціни продовжили зростати після того, як минулого тижня вони показали сильний ріст. За підсумками тижня вартість Brent збільшилася на 3,6%, а WTI – на 3,7%.

19 вересня нафта дорожчала четвертий день поспіль оскільки низький рівень видобутку сланцевої нафти в США спричинив подальші обмеження пропозиції на ринку. Це сталося на тлі тривалого зниження видобутку Саудівською Аравією та Росією.  

Станом на 20 вересня нафтові ціни продовжили падати після того, як вони підіймалися напередодні. Ймовірно, це було пов'язано із засіданням резервної системи США.

22 вересня ціни на нафту зросли, попри невелике зниження під час сесій у середу та четвер.  

Новини
Саудівська Аравія
нафта
США
ціни на нафту
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