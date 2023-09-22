Попри падіння у середу вартість нафти Brent зросла до $93,9 за барель

Про це інформує Enkorr.

На лондонській біржі ICE Futures вартість листопадових ф’ючерсів на нафту Brent станом на 8:15 за київським часом у п’ятницю досягає $93,86 за барель. Це на $0,56 (0,6%) більше в порівнянні з ціною закриття попередньої сесії. У четвер вартість цих контрактів знизилася на $0,23 (0,3%) до $93,3 за барель.

Тим часом ф’ючерси на нафту WTI на листопад на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на цей час на $0,71 (0,79%), досягаючи $90,34 за барель. За результатами попереднього торгового дня вартість цих контрактів знизилася на $0,03 (менше ніж 0,1%), до $89,63 за барель.

Третя сесія поспіль завершилася в мінусі, хоча в четвер ціни стрибнули протягом дня через новини про те, що російський уряд ввів тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного пального.

РФ, яка є одним з найбільших світових постачальників дизельного пального, ймовірно, посилить його дефіцит на світовому ринку, зауважує Marlet Watch.

Нафтовий ринок цього тижня був під тиском сигналів Федеральної резервної системи (ФРС), а також страху перед погіршенням економічної ситуації в США і, внаслідок цього, зниженням попиту на нафту.

"Стійке ралі на нафтовому ринку, що спостерігалося в останні кілька тижнів, втомилося, проте вчорашні коливання цін показали, що фаза консолідації може виявитися непростою. Знервованість, яка зберігається з приводу нестабільності постачань, може запобігти відчутному або стійкому зниженню цін", – зазначає засновник Vanda Insights Вандана Харі.

Що передувало

30 серпня вартість нафти продовжувала зростати після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів в США, найбільшому споживачі палива у світі, а також через ураган у Мексиканській затоці, який тримав інвесторів у напрузі.

Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.

Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.

11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.

Станом на 14 вересня листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель.

У понеділок, 18 вересня, нафтові ціни продовжили зростати після того, як минулого тижня вони показали сильний ріст. За підсумками тижня вартість Brent збільшилася на 3,6%, а WTI – на 3,7%.

19 вересня нафта дорожчала четвертий день поспіль оскільки низький рівень видобутку сланцевої нафти в США спричинив подальші обмеження пропозиції на ринку. Це сталося на тлі тривалого зниження видобутку Саудівською Аравією та Росією.

Станом на середу, 20 вересня, нафтові ціни продовжили падати після того, як вони підіймалися напередодні. Ймовірно, це було пов'язано із засіданням резервної системи США.