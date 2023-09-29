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Після стрибків ціна на нафту Brent тримається на рівні $95 за барель

29 вересня, 2023 п'ятниця
09:58
Економіка нафта

Після сильних коливань цін на нафту в середу і четвер, ринок увійшов у фазу стабілізації та не показує значних змін у п’ятницю. Нафта Brent тримається на рівні $95 за барель

Про це інформує Enkorr.

На лондонській біржі ICE Futures ціна нафти Brent на листопад знизилася на 0,35% і досягла $95,05 за барель. У четвер вона втратила 1,2% і опустилася до $95,38 за барель.

На Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) ціна нафти WTI на листопад зросла на 0,05% і склала $91,76 за барель на той же час. У четвер вона знизилася на 2,1% і становила $91,71 за барель.

Напередодні ціни на нафту еталонних марок показували зростання: Brent досягав $97,69 за барель, а WTI – $95 за барель вперше за рік.

"Відкат униз цін на нафту давно назрівав. Котируванням кілька доларів не вистачило до $100, і трейдери на енергетичному ринку швидко фіксують прибутки з урахуванням волатильності на ринках облігацій. Якщо обвал на ринку бондів посилиться, попит на нафту явно постраждає у всьому світі", – сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя.

Прибутковість 10-річних державних облігацій досягла майже 4,6%, що є найвищим рівнем з 2007 року. Це означає, що ціна облігацій падає, оскільки вона має зворотний зв’язок з прибутковістю.

За даними міненерго США, резерви нафти на терміналі в Кушингу, де формується ціна на нафту WTI на NYMEX, минулого тижня скоротилися на 943 тис. барелів і стали найменшими з липня 2022 року. Крім того, експерти Saxo Bank стверджують, що запаси в Кушингу наближаються до мінімальних показників з 2014 року.

Що передувало

Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.

Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.

11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.  

Станом на 14 вересня листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель. 

Станом на 20 вересня нафтові ціни продовжили падати після того, як вони підіймалися напередодні. Ймовірно, це було пов'язано із засіданням резервної системи США.

22 вересня ціни на нафту зросли, попри невелике зниження під час сесій у середу та четвер.

Вартість нафти піднялась у понеділок, 25 вересня, на тлі перспектив поліпшення попиту у США та Китаї після незначної зміни за підсумками минулого тижня.

Ще 27 вересня вранці ціна на нафту становила $94,91 за барель. А 28 вересня вже - $97,3 за барель.

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