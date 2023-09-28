Запаси нафти в США скорочуються: вартість Brent досягла $97,3 за барель

Про це інформує Enkorr.

На лондонській біржі ICE Futures листопадові ф’ючерси на Brent зросли на $0,75 (0,78%), досягаючи $97,3 за барель. У середу вартість Brent збільшилася на $2,59 (2,8%), досягнувши максимуму з 7 листопада - $96,55 за барель.

На Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX листопадові ф’ючерси на WTI зросли на $0,91 (0,97%), до $94,59 за барель. У попередню сесію контракт подорожчав на $3,29 (3,6%), до $93,68 за барель. Це найбільше зростання вартості WTI з травня.

Минулого тижня запаси нафти в США скоротилися на 2,2 млн барелів, до 416,3 млн барелів - це найнижчий рівень з 2 грудня 2022 року і на 4% нижче середнього за останні п’ять років. Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта для торгівлі на NYMEX, зменшилися більш ніж на 900 тис. барелів - до мінімуму з липня 2022 року 22 млн барелів, що є близьким до операційних мінімумів.

"Запаси в Кушингу не опускалися нижче від 20 млн барелів з 2014 року. Зараз на ринку ходять розмови про те, що низький тиск на терміналі у зв'язку з історично низьким рівнем запасів може спричинити операційні складнощі на найбільшому в США нафтосховищі", – зазначив аналітик Mizuho Securities Роберт Ягер.

На цей час вартість Brent знаходиться всього в кількох доларах від рівня $100 за барель.

Що передувало

30 серпня вартість нафти продовжувала зростати після того, як галузеві дані показали значне скорочення запасів в США, найбільшому споживачі палива у світі, а також через ураган у Мексиканській затоці, який тримав інвесторів у напрузі.

Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.

Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.

11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.

Станом на 14 вересня листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель.

Станом на 20 вересня нафтові ціни продовжили падати після того, як вони підіймалися напередодні. Ймовірно, це було пов'язано із засіданням резервної системи США.

22 вересня ціни на нафту зросли, попри невелике зниження під час сесій у середу та четвер.

Вартість нафти піднялась у понеділок, 25 вересня, на тлі перспектив поліпшення попиту у США та Китаї після незначної зміни за підсумками минулого тижня.

Ще учора вранці ціна на нафту становила $94,91 за барель.