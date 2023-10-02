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Вартість нафти Brent знизилася до $92,3 за барель після стрибків попереднього тижня

2 жовтня, 2023 понедiлок
12:20
Економіка Нафта

У понеділок, 2 жовтня, ціни на нафту зростають всупереч зниженню в п’ятницю, завдяки тривогам щодо обмеження постачання на ринку. Проте вартість все ще нижча, ніж 29 вересня

Про це інформує Enkorr.

Ф’ючерси на Brent на біржі ICE Futures London зросли на $0,12 (0,13%), до $92,32 за барель. У п’ятницю Brent здешевшала на $0,9 (1%), до $92,2 за барель.

Листопадові ф’ючерси на WTI на той час дорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на $0,14 (0,15%), до $90,93 за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на $0,92 (1%), до $90,79 за барель.

Побоювання, пов’язані з потенційним браком пропозиції на ринку, підтримували вартість нафти у вересні. Багато аналітиків, як і раніше, впевнені, що ціни продовжать рухатися вгору, до позначки $100 за барель .

Brent здорожчала на 9,7% минулого місяця і на 27,3% за підсумками третього кварталу. WTI зросла відповідно на 8,6% і 28,5%.

"Імпульс до зростання цін, пов'язаний із побоюваннями дефіциту пропозиції на ринку, вичерпав себе на кінець минулого тижня. Зараз, ймовірно, буде фаза консолідації, доки не з'явиться нових ринкових драйверів", – вважає засновник Vanda Insights Вандана Харі.

З 2 по 5 жовтня в Абу-Дабі пройде 27-ма міжнародна нафтогазова виставка і конференція ADIPEC 2023. Під час заходу можуть пролунати нові сигнали про те, на що чекати нафтовому ринку найближчим часом.

Що передувало

Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.

Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.

11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.  

Станом на 14 вересня листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель. 

Станом на 20 вересня нафтові ціни продовжили падати після того, як вони підіймалися напередодні. Ймовірно, це було пов'язано із засіданням резервної системи США.

22 вересня ціни на нафту зросли, попри невелике зниження під час сесій у середу та четвер.

Вартість нафти піднялась у понеділок, 25 вересня, на тлі перспектив поліпшення попиту у США та Китаї після незначної зміни за підсумками минулого тижня.

Ще 27 вересня вранці ціна на нафту становила $94,91 за барель. А 28 вересня вже - $97,3 за барель.

Після сильних коливань цін на нафту 27 і 28 вересня, ринок увійшов у фазу стабілізації та не показав значних змін у п’ятницю. Нафта Brent трималась на рівні $95 за барель.  

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