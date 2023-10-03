Ціна на нафту Brent знизилася до $89,74 за барель

Про це інформує Enkorr.

На лондонській біржі ICE Futures грудневий ф’ючерс на нафту Brent коштує $89,74 за барель, що на $0,97 (1,07%) менше, ніж на закритті попереднього дня. У понеділок він знизився на $1,49 (1,6%) – до $90,71 за барель.

На Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) листопадський ф’ючерс на нафту WTI втратив $0,74 (0,83%) і склав $88,08 за барель. У попередню сесію він просів на $1,97 (2,2%) – до $88,82 за барель.

Долар зміцнився через те, що уряд США уникнув шатдауну і може підвищити ставку Федрезерву. Індекс ICE долара до шести основних світових валют досяг найвищого рівня з листопада минулого року.

"Зниження цін на нафту дуже слабко пов'язане з фундаментальними показниками й викликане зростанням прибутковості держоблігацій США й зміцненням долара. Я думаю, що котирування мають потенціал до подальшого зростання", – написав Уоррен Паттерсон з ING.

Старший ринковий стратег SIA Wealth Management Колін Чешинський зазначив, що нафта активно росла влітку і досі отримує підтримку внаслідок побоювань щодо пропозиції палива на світовому ринку: "Водночас із технічного погляду нафту перекуплено, і, здається, починається фаза корекції".

Увагу інвесторів спрямована на засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC), яке відбудеться 4 жовтня.

Що передувало

Після різкого стрибка цін напередодні, вранці 1 вересня світові ціни на нафту продовжили помірно зростати.

Ціни на нафту ослабли в четвер, 7 вересня, оскільки побоювання з приводу попиту через сезонне уповільнення взимку і невизначені економічні перспективи для Китаю, а очікування скорочення постачання від Саудівської Аравії та Росії не змогли підтримати ціни.

11 вересня нафта знизилася в ціні після того, як Саудівська Аравія та Росія продовжили добровільні обмеження видобутку, які підняли ціни до рекордних рівнів за останні 10 місяців.

Станом на 14 вересня листопадові контракти на нафту Brent на біржі ICE Futures в Лондоні зростали на $0,46 (на 0,5%), досягаючи $92,34 за барель.

Станом на 20 вересня нафтові ціни продовжили падати після того, як вони підіймалися напередодні. Ймовірно, це було пов'язано із засіданням резервної системи США.

22 вересня ціни на нафту зросли, попри невелике зниження під час сесій у середу та четвер.

Вартість нафти піднялась у понеділок, 25 вересня, на тлі перспектив поліпшення попиту у США та Китаї після незначної зміни за підсумками минулого тижня.

Ще 27 вересня вранці ціна на нафту становила $94,91 за барель. А 28 вересня вже - $97,3 за барель.

Після сильних коливань цін на нафту 27 і 28 вересня, ринок увійшов у фазу стабілізації та не показав значних змін у п’ятницю. Нафта Brent трималась на рівні $95 за барель.

2 жовтня ціна упала до $92,32 за барель.