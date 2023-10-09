Ціни на нафту зросли на 3% після подій в Ізраїлі

Про це пише Bloomberg.

"West Texas Intermediate торгувався вище 85 доларів за барель на ранніх азіатських торгах, оскільки премія за військовий ризик повернулася на ринки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трейдери побоюються, що ескалація насильства може спровокувати більш руйнівну проксі-війну, у яку втягнуться США та Іран.

За даними видання, останні події в Ізраїлі не відразу створюють загрозу постачанню. Однак будь-яка можлива відплата Ірану на тлі повідомлень про причетність до нападу Хамас розпалила б побоювання щодо Ормузької протоки. Вона життєво важлива судноплавна артерія, яку Тегеран раніше погрожував закрити, оскільки США відправляють військові кораблі в регіон.

"Ключовим для ринків є те, чи конфлікт залишається стриманим, чи поширюється на інші регіони, зокрема Саудівську Аравію. Принаймні спочатку, здається, ринки припускатимуть, що ситуація буде залишатися обмеженою за масштабом, тривалістю та наслідками для ціни на нафту. Але можна очікувати більшої волатильності", - заявили аналітики Брайан Мартін і Деніел Хайнс.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".