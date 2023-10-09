Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Ціни на нафту зросли на 3% після подій в Ізраїлі

Ціни на нафту зросли на 3% після подій в Ізраїлі

9 жовтня, 2023 понедiлок
02:29
Економіка видобуток нафти, нафта

Ціни на нафту зросли більш ніж на 3% після військового нападу ХАМАС на Ізраїль. Це було викликано дестабілізацією Близького Сходу, ключового постачальника сирої нафти, палива та енергії для глобальних споживачів

Про це пише Bloomberg.

"West Texas Intermediate торгувався вище 85 доларів за барель на ранніх азіатських торгах, оскільки премія за військовий ризик повернулася на ринки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трейдери побоюються, що ескалація насильства може спровокувати більш руйнівну проксі-війну, у яку втягнуться США та Іран.

За даними видання, останні події в Ізраїлі не відразу створюють загрозу постачанню. Однак будь-яка можлива відплата Ірану на тлі повідомлень про причетність до нападу Хамас розпалила б побоювання щодо Ормузької протоки. Вона життєво важлива судноплавна артерія, яку Тегеран раніше погрожував закрити, оскільки США відправляють військові кораблі в регіон.

"Ключовим для ринків є те, чи конфлікт залишається стриманим, чи поширюється на інші регіони, зокрема Саудівську Аравію. Принаймні спочатку, здається, ринки припускатимуть, що ситуація буде залишатися обмеженою за масштабом, тривалістю та наслідками для ціни на нафту. Але можна очікувати більшої волатильності", - заявили аналітики Брайан Мартін і Деніел Хайнс.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

Світ
Ізраїль
Палестина
нафта
Військові новини
ціни на нафту
Читайте також:
полковник Йонатан Штайнберг
8 жовтня, 2023 неділя
У бою загинув командир ізраїльської бригади "Нахаль"
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
7 жовтня, 2023 субота
Події в Ізраїлі можуть змінити обличчя Близького Сходу й світу та вплинути на ту війну, яку РФ розраховує вести на українській землі. Колонка Віталія Портникова 
Ілля Пономарьов
7 жовтня, 2023 субота
"Нуль відсотків такої ймовірності": російський опозиціонер Пономарьов про призупинення Путіним війни через брак ресурсів
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.45
    Купівля 37.45
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 жовтня
03:11
ЗСУ, міномет, міна
ISW: Росіяни почали мінувати поля біля Роботиного та Вербового, щоб утримати ЗСУ
02:52
Ріші Сунак
Велика Британія пообіцяла допомогти Ізраїлю у боротьбі з ХАМАС
02:09
Ізраель Палестина
Бойовики ХАМАС запустили 100 ракет по Ашкелону, постраждала дитина
01:47
фейк
РФ запустила новий фейк: ХАМАС нібито використовує українську зброю
01:35
Херсонщина
Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині: загинув чоловік
01:27
ЗСУ
Армія РФ намагається посилити бойові сили на Лимано-Куп'янському напрямку, - Євлаш
01:13
На фото прапор ОАЕ
Арабські Емірати висловилися на підтримку Ізраїлю
01:05
Оновлено
"Кривбас" - "Чорноморець" 1:0
"Кривбас" обіграв "Чорноморця": результати та розклад усіх матчів 10 туру УПЛ
00:55
Іран
Іран протягом кількох тижнів допомагав планувати напад на Ізраїль, - The Wall Street Journal
00:24
Оновлено
землетрус
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Афганістані зросла до 2 445
00:10
Емблема ЦАГАЛу
Ізраїльські командос схопили заступника палестинського комбрига. ХАМАС визнав, що утримує 130 заручників, - Jerusalem Post
2023, неділя
8 жовтня
23:25
Запорізька АЕС
За допомогою бійців з Нової Зеландії десант ГУР висаджувався в Енергодарі аби звільнити Запорізьку АЕС
22:47
Прапор Ізраїлю
"Епоха перемовин з дикунами завершилася". Влада Ізраїлю вважає ХАМАС жорстокішим за ІДІЛ й вирішила його "повністю стерти"
22:13
Середмістя Малина після ракетного удару РФ. Ранок 7 березня 2022 року
На Житомирщині відновили 63% пошкодженого росіянами житла
21:41
Ексклюзив
Прапор Словаччини
Єдина можливість для Фіцо створити уряд- це домовленість з Пеллегріні, - політолог Дулеба
21:30
Володимир Зеленський
Вже є більше 100 звернень по допомогу від українців в Ізраїлі, - Зеленський
21:19
Огляд
ХАМАС напав на Ізраїль
Напад ХАМАС на Ізраїль. Що саме відбувається в країні, можливий російський слід та чому це погано для України
21:00
Огляд
безпілотник, дрон
Дрони у Москві, Курській області та у тимчасово окупованому Севастополі, а також інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
20:39
Ексклюзив
Китай
"Реакція Китаю стримана і прогнозована": аналітик Шевченко про реакцію КНР на події в Ізраїлі
20:35
Анджей Дуда Президент Польщі
Дуда заявив, що напад ХАМАС на Ізраїль "відволікає увагу світу" від України
20:06
Захисники України відбивають російськи штурми: на Харківщині - 3 за добу, на Луганщині - 4, поблизу Мар'їнки - 13, а також біля Бахмута
19:55
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
"Можливо з'являться активні спецслужбістські заходи по дискредитації України": політолог Саакян про ймовірність наявності української зброї в Ізраїлі
19:52
Огляд
Коли німці робитимуть танки в Україні та чому компанія Rheinmetall є важливою для розвитку українського ВПК
19:40
ХАМАС напав на Ізраїль
Понад 200 загиблих, десятки узятих в заручники: що зробив ХАМАС з музичним фестивалем Nature Party
19:35
Ексклюзив
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль міг зазнати й потужної кібератаки. Перевіряється причетність Ірану або іншої сторони, - політолог Пелліверт
19:03
Радіо Свобода Киргизстан
"Медсестрою чи кухаркою". Мігранток з Киргизстану в Росії вербують на війну проти України
18:59
Ексклюзив
ЗСУ наступ
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав подію, після якої поразка Росії стане неминучою
18:50
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС відмовився від перемовин за посередництва Єгипту щодо ізраїльських заручників, - ЗМІ
18:34
Оновлено
Херсонщина ,війна з росією
Росіяни вдарили по околиці Херсона: 11-річна дівчинка у комі
18:32
олігарх долар
Війна в Ізраїлі може спричинити підвищення попиту на золото та долар, - Reuters
18:06
Ентоні Блінкен
США "працюють понаднормово", щоб перевірити повідомлення про американців серед загиблих в Ізраїлі, - Блінкен
18:00
Ізраїльтяни спустошують полиці продуктових крамниць, - ЗМІ
17:42
Трамп-молодший заявив, що "за кілька годин побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки"
17:32
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Політична криза США змусить ЄС більше допомагати Україні, - дипломат Брайза
17:31
Ексклюзив
Трамп і Байден
Експерт пояснив, як Трамп використовує питання підтримки України проти адміністрації Байдена
17:30
Маріуполь
Після псевдовиборів на ТОТ росіяни не виплачують зарплати та вдвічі зменшили пенсії, - мер Мелітополя
17:29
серце
Щоденне ходіння сходами допомагає серцю: скільки треба проходити
17:08
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
На 9 й 10 жовтня по всьому Ізраїлю скасували заняття для школярів та студентів
16:42
OPINION
Віталій Портников
Питання близькосхідної війни буде головним пріоритетом американської політики і загрожує економічній стабільності у світі. Колонка Віталія Портникова
16:32
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїль вперше з 1973 року оголосив стан війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV