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Головна Економіка Запаси нафти у США зросли, а ціна Brent падає

Запаси нафти у США зросли, а ціна Brent падає

12 жовтня, 2023 четвер
09:37
Економіка нафта нафтопровід

Нафта дешевшає в четвер, 12 жовтня, через дані Американського інституту нафти (API) про впевнене зростання запасів у США

Про це інформує Enkorr.

За даними API, за тиждень до 6 жовтня резерви нафти у Штатах збільшилися на 12,94 млн барелів, що є найбільшим показником з січня.

О 08:15 грудневі ф’ючерси на Brent на біржі ICE Futures знизилися на $0,22 (0,26%), до $85,6 за барель. У середу Brent втратила $1,83 (2,1%), до $85,82 за барель.

Листопадові ф’ючерси на WTI на біржі NYMEX також впали на $0,32 (0,38%), до $83,17 за барель. У попередній торговий день контракт подешевшав на $2,48 (2,9%), до $83,49 за барель.

Трейдери продовжують слідкувати за ситуацією на Близькому Сході. Ізраїль не є великим виробником нафти, але інвестори обережні через можливе поширення конфлікту в регіоні. ЗМІ повідомляли, що ХАМАС атакував Ізраїль за підтримки Ірану.

"На цей час ризики для нафтового ринку низькі. Однак є невелика ймовірність зростання цін, оскільки США уважно оцінюють зв'язок Ірану з ХАМАС. Якщо Вашингтон вирішить жорсткіше обмежити експорт нафти з Ірану, це може змінити ситуацію на ринку", – сказав головний аналітик із сировинного сектору Schneider Electric Браян Суон.

Що передувало

2 жовтня ціна упала до $92,32 за барель, а 3 жовтня до $89,74.

Станом на 4 жовтня ціни на нафту трималися на приблизно одному рівні - $90,88 за барель.

8 жовтня вартість нафти зросла більш ніж на 3% після військового нападу ХАМАС на Ізраїль. Це було викликано дестабілізацією Близького Сходу, ключового постачальника сирої нафти, палива та енергії для глобальних споживачів.

10 жовтня спостерігалося зниження цін на нафту, що відбувається після їхнього стрибка. Трейдери аналізують потенційні наслідки воєнного протистояння між Ізраїлем та палестинською групою ХАМАС.

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