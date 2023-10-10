Нафта дешевшає через загострення ситуації на Близькому Сході

Про це інформує Enkorr.

Станом на ранок, вартість грудневих ф’ючерсів на нафту Brent на ICE Futures у Лондоні становила 87,75 долара за барель, що на 0,4 долара (0,45%) нижче від показника закриття попередньої сесії. У п’ятницю ціна цих контрактів зросла на 3,57 долара (4,2%), досягнувши 88,15 долара за барель.

Тим часом ф’ючерси на листопадову нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися на 0,46 долара (0,53%), досягнувши 85,92 долара за барель. Згідно з результатами попереднього торгового дня, вартість цих контрактів зросла на 3,59 долара (4,3%), досягнувши максимального рівня з 3 жовтня - 86,38 долара за барель.

Роббі Фрейзер, керівник відділу світових досліджень та аналітики в Schneider Electric, зазначив, що конфлікт на Близькому Сході не має прямого впливу на баланс пропозиції та попиту на ринку нафти.

"Видобуток нафти в Ізраїлі й секторі Газа – на контрольованій ХАМАСом палестинській території – фактично дорівнює нулю. Попит на нафтопродукти в регіоні, що розташований у безпосередній близькості, недостатній для того, щоб відбулося зрушення світової ринкової кон'юнктури", – сказав він.

У ніч вівторка Ізраїль продовжував обстріли в Газі.

Ще учора стало відомо, що ціни на нафту зросли більш ніж на 3% після військового нападу ХАМАС на Ізраїль. Це було викликано дестабілізацією Близького Сходу, ключового постачальника сирої нафти, палива та енергії для глобальних споживачів.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".