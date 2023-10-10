Нафта дешевшає через загострення ситуації на Близькому Сході
У вівторок спостерігається зниження цін на нафту, що відбувається після їхнього стрибка днями раніше. Трейдери аналізують потенційні наслідки воєнного протистояння між Ізраїлем та палестинською групою ХАМАС
Про це інформує Enkorr.
Станом на ранок, вартість грудневих ф’ючерсів на нафту Brent на ICE Futures у Лондоні становила 87,75 долара за барель, що на 0,4 долара (0,45%) нижче від показника закриття попередньої сесії. У п’ятницю ціна цих контрактів зросла на 3,57 долара (4,2%), досягнувши 88,15 долара за барель.
Тим часом ф’ючерси на листопадову нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися на 0,46 долара (0,53%), досягнувши 85,92 долара за барель. Згідно з результатами попереднього торгового дня, вартість цих контрактів зросла на 3,59 долара (4,3%), досягнувши максимального рівня з 3 жовтня - 86,38 долара за барель.
Роббі Фрейзер, керівник відділу світових досліджень та аналітики в Schneider Electric, зазначив, що конфлікт на Близькому Сході не має прямого впливу на баланс пропозиції та попиту на ринку нафти.
"Видобуток нафти в Ізраїлі й секторі Газа – на контрольованій ХАМАСом палестинській території – фактично дорівнює нулю. Попит на нафтопродукти в регіоні, що розташований у безпосередній близькості, недостатній для того, щоб відбулося зрушення світової ринкової кон'юнктури", – сказав він.
У ніч вівторка Ізраїль продовжував обстріли в Газі.
Ще учора стало відомо, що ціни на нафту зросли більш ніж на 3% після військового нападу ХАМАС на Ізраїль. Це було викликано дестабілізацією Близького Сходу, ключового постачальника сирої нафти, палива та енергії для глобальних споживачів.
Події в Ізраїлі
Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.
Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".
Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.
Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".
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