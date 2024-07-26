Очевидно, що президент Володимир Зеленський не зробив висновків зі свого недавнього минулого, коли його особисте втручання у резонансні справи спричиняло поспіх у розслідуванні з подальшим розвалом у суді. І в підсумку лише ненависть з боку активної частини суспільства.

25 липня у своєму Telegram-каналі гарант виклав світлину на трьох — разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та керівником МВС Ігорем Клименком. З сенсацією — про героїчне затримання у Дніпрі 18-річного хлопця, який є головним підозрюваним у жорстокому вбивстві відомої політикині та мовознавиці Фаріон.

І тут з подачі керівника держави, який, за великим рахунком, не має жодного стосунку до кримінально-процесуальних дій — ворота в пекло розчинились з гуркотом.

Низка політиків, блогерів та шанованих журналістів назвали імʼя хлопця — В'ячеслав Зінченко — з підписом, що це і є той кілер, та без жодного блюру виклали його портрет. Цікаво, що коли СБУ інформує про відомого колаборанта чи корупціонера — навіть там заведено розмивати фото. Хоча за абрисами легко вгадуються одіозні товариші а-ля Медведчук, Коля Тищенко і численні герої "Великого будівництва".

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Врешті, коли у нас перестали поважати презумпцію невинуватості та вішати тавро "кілер" та "убивця" задовго до судового вироку?

В хід пішли інтервʼю з друзями, однокласниками й навіть був дзвінок на передову батьку підозрюваного — він багато місяців перебуває на фронті й не дуже розумів, чим займається син у глибокому тилу.

Аж ось пан Клименко вийшов на люди й підкинув хмизу в багаття. Розказав, що хлопець вивчав секретні інструкції ЦРУ і КДБ про збір фактів, конспірацію та дезінформацію. Вивчав розклади роботи політиків, депутатів, графік засідання облради. Фаріон вибрав буцімто тому, що була найбеззахиснішою серед усіх.

"Наступним у списку, кого він дивився, був Макс Бужанський, щодо всіх інших я промовчу", — шокував міністр МВС.

Можу сказати, що замовні убивства, і серед них — справа Ірина Фаріон мають бути розкриті. Адже тривалий глухий кут може надихнути російських диверсантів вбивати кожного, хто захищає український інтерес, є значущою фігурою суспільно-політичного поля. І врешті породити нову моду у травмованій війною державі вбивати кожного, чиї погляди чи просто фейс тоді не подобаються.

На жаль, ми уже мали резонансні справи, де поспіх та втручання політиків принесли лише недовіру і знущання з потерпілих.

Коли пан Зеленський виклав фото з Єрмаком та Клименком — перша емоція, яка виникла: "Це ж було вже!".

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Бо така ж світлина на трьох — із колишнім генпрокурором Русланом Рябошапкою та ексміністром МВС Арсеном Аваковим — була сенсаційно поширена, коли Зеленський оголосив винних у вбивстві Павла Шеремета. Політичний піар забрав у Юлії Кузьменко — лікарки "Охматдиту", ветерана та музиканта Андрія Антоненка та доброволиці Яни Дугарь чесні імена, право на професію та чимало днів волі.

Зараз ця трійка безпосередньо залучена у російсько-українській війні. Всі чесно роблять все те, що було їх рутиною задовго до зловісної публічності. Всі уважно спостерігають над новим резонансним процесом.

Ірина Фаріон була кумиром одних і викликала осуд в інших. Колишня депутатка і викладачка філології мешкала у звичайному "спальнику", у типовій "панельці". Кілька місяців до трагічної загибелі — після мовного скандалу щодо російськомовних в "Азові" — вона жила тихе життя. Любила двох внуків і планувала з ними відпустку на морі. Натомість стала жертвою теракту, який мав спричинити сплески взаємної ненависті в Україні.

Представники правоохоронних органів кілька разів сказали про російський неонацистський рух з центром у Москві. І що зараз активно перевіряються можливі звʼязки підозрюваного у вбивстві з ним.

Знаєте, коли почались перші підпали автівок ЗСУ і напади на військових — і часто руками неповнолітніх, уже стало ясно, що це призведе до трагедій. Цілком допускаю, що убивство Фаріон якраз і стало цим новим рівнем агресії.

Тож постає питання, чи варто так сильно толерувати Telegram та TikTok, через який російська та китайська пропаганда мають безлімітний доступ до мізків молодих.

Росія точно знає, що їй нічого не світить із поколінням тридцятирічних — вони всю молодість варяться у різних формах боротьби. Але завше можна дістатись до їхніх дітей-підлітків, які хочуть легкого життя і живуть не найкраще у тилових містах.

Є над чим подумати, якщо не хочемо, аби міста захлинулись кровʼю і нагадували бандитський Петербург девʼяностих. Мрія Москви — розказати західним нашим партнерам, як ми тут нічого не контролюємо і вбиваємо одне одного, як у тирі.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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