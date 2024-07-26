Російські ракети й дрони містять іноземні компоненти з понад 20 країн, - Інститут судекспертиз

Про це повідомила заступниця директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Мінʼюсту Наталія Нестор в коментарі Укрінформу.

"Ракети та безпілотники, які Росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені у понад 20 країнах світу. Це Китай, Німеччина, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, США, Канада, Іран тощо", - розповіла вона.

За словами Нестор, торік експерти інституту здійснили близько 30 тис. досліджень, які повʼязані фактами агресії РФ проти України. Вона зазначила, що досліджуються майже всі типи ракет, які ворог використовує проти України, зокрема "Іскандер", "Калібр", "Кинджал", Х-101, Х-55, Х-59; ударні БПЛА типу Shaheed-136, Shaheed-121; розвідувальні дрони "Картограф", "Орлан-10", Supercam.

"Так, наприклад, у "шахедах" це сервоприводи, процесори, перемикачі, генератори зі США, контактні наконечники з Ірану, свічки запалювання, індикатори з Китаю, електричні насоси паливні з Німеччини та Великої Британії, сальники з Тайваню, модулі Шотткі з Південної Кореї тощо. У ракеті "Кинджал" це датчики з Іспанії, буфери, діоди, трансивери, перетворювачі зі США, флеш-пам'ять з Тайваню, фільтри з Японії, реле з Німеччини, перетворювачі зі Швейцарії тощо. Це означає, що всі ракети та дрони, їхній основний високотехнологічний складник, без якого вони б не могли існувати, вироблений не в Росії, а в інших країнах. Мова про компоненти систем навігації, керування, наведення, мікросхеми, різноманітні чипи, датчики, плати тощо", - сказала Нестор.

Заступниця директора КНДІСЕ зауважила, що більшість електронних компонентів призначені не винятково для зброї - вони можуть використовуватись і в побуті.

"У пральних машинках, комп'ютерних технологіях, мережевому зв'язку тощо. Такі товари завозять для одного використання, а зрештою роблять складниками зброї. У ракетах одного типу немає однакового набору компонентів у конкретних системах. Виходять із того, що мають, що змогли завести до РФ", - пояснила вона.

Експертка підкреслила, незважаючи на санкції, мікросхеми компаній Нідерландів NXP і Nexperia потрапляють до Росії.

"Продукцію NXP і Nexperia знаходили у БПЛА Shahed-136, ZALA, ПТЕРО, "Елерон-3СВ", "Куб", "Орлан-10", "Тахион", "Герань-2", Х-101, ОТРК "Іскандер", - додала Нестор.