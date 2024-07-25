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Війна з Росією: хроніка
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Росія вдарила по Охматдиту ракетою, у якій була американська мікросхема, - NYT

Дар'я Куркіна
25 липня, 2024 четвер
22:57
Війна з Росією ракетна атака на Охматдит

Росіяни 8 липня завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві: ракета ворога містила чіп, виготовлений у Сполучених Штатах Америки

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Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Видання стверджує, що однією із важливих мікросхем у російських ракетах була польова програмована матриця воріт Field Programmable Gate Array (F.P.G.A.), яку виготовили у США американські компанії Advanced Micro Devices та Intel.

Зазначено, що такий чіп використовують у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, дронах і ракетах "для блискавичної обробки даних".

Водночас продаж у Росію таких мікросхем заборонений.

Відповідно до інформації митниці РФ, з початку війни росіяни імпортували F.P.G.A на понад $390 млн.

"Поставки є лише частиною зусиль Кремля обійти санкції та зберегти поставки критично важливих технологій", - додає NYT.

Видання також нагадало, що в результаті російського ракетного удару по Охматдиту загинули 2 людини, коли 10 отримали поранення.

Згідно з даними Національного агентства з питань запобігання корупції України, ракета дальнього радіусу дії Х-101, випущена по дитячій лікарні, містила електроніку виробників схем із США, що була обмежена санкціями.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголосили Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.

16 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір спрогнозував, що лікарня, ймовірно, зможе повністю відновити роботу не менш ніж за пів року.

22 липня стало відомо, що Австрія прийняла на лікування двох дітей з київської лікарні "Охматдит".

23 липня Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" оголосила тендер на відновлення будівлі після руйнувань, спричинених російським ракетним ударом.

Теги:
Україна
Росія
Технології
санкції проти Росії
США
ракетний удар
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