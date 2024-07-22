Удар до Охматдиту: Австрія прийняла на лікування двох дітей

Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у X.

Він зазначив, що після атаки росіян на лікарню, Австрія негайно запропонувала допомогу.

У співпраці між австрійським МЗС та МВС, ÖGK (національним фондом медстрахування) та українською владою вдалось вивезти двох важкохворих дітей, щоб продовжити їх лікування.

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Посол України в Австрії Василь Химинець подякував канцлеру за його участь у допомозі дітям.

"Допомога федерального уряду була запропонована негайно, українські діти-пацієнти вже перебувають у клініках Австрії на лікуванні. Зразковий приклад!", - написав він.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.