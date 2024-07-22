Удар до Охматдиту: Австрія прийняла на лікування двох дітей
Австрія прийняла на лікування двох дітей з київської лікарні "Охматдит", яка опинилася під ударом Росії 8 липня
Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у X.
Він зазначив, що після атаки росіян на лікарню, Австрія негайно запропонувала допомогу.
У співпраці між австрійським МЗС та МВС, ÖGK (національним фондом медстрахування) та українською владою вдалось вивезти двох важкохворих дітей, щоб продовжити їх лікування.
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Посол України в Австрії Василь Химинець подякував канцлеру за його участь у допомозі дітям.
"Допомога федерального уряду була запропонована негайно, українські діти-пацієнти вже перебувають у клініках Австрії на лікуванні. Зразковий приклад!", - написав він.
Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.
Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.
16 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір спрогнозував, що лікарня, ймовірно, зможе повністю відновити роботу не менш ніж за пів року.
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