Помер хлопчик, який під час удару РФ по Охматдиту був у реанімації

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що це перша жертва серед пацієнтів внаслідок атаки на Охматдит. Після атаки дитину транспортували в одну із київських лікарень.

"Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту. Після - він був транспортований до однієї з лікарень Києва", - написав Віктор Ляшко.