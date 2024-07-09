На момент удару російської ракети по Охматдиту в лікарні перебували 627 дітей, - МОЗ
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей
Про це він написав у Facebook.
За словами міністра, наразі 94 дітей перевезли з Охматдиту до інших медзакладів Києва. 68 дітей залишилися на лікування у вцілілих будівлях лікарні.
Ще 465 дітей, які потребували планового лікування, обстежені, їх тимчасово виписали додому. З їхніми батьками підтримують зв’язок.
За даними МОЗ, 8 маленьких пацієнтів зазнали поранень унаслідок ракетного удару по лікарні "Охматдиту", двоє дорослих загинули.
- Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі та Києві загинули 38 людей, майже дві сотні - поранено.
- Зокрема, у Шевченківському районі столиці зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів.
- Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
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