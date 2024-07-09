На момент удару російської ракети по Охматдиту в лікарні перебували 627 дітей, - МОЗ

Про це він написав у Facebook.

За словами міністра, наразі 94 дітей перевезли з Охматдиту до інших медзакладів Києва. 68 дітей залишилися на лікування у вцілілих будівлях лікарні.

Ще 465 дітей, які потребували планового лікування, обстежені, їх тимчасово виписали додому. З їхніми батьками підтримують зв’язок.

За даними МОЗ, 8 маленьких пацієнтів зазнали поранень унаслідок ракетного удару по лікарні "Охматдиту", двоє дорослих загинули.