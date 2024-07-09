Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня: СБУ отримала нові докази влучання ракети Х-101

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети Х-101.

Окрім того, слідчі СБУ виявили:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблока крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона), фото яких ми офіційно публікували вчора.

"Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів", - додають у спецслужбі.

Там зазначають, що підтверджує цілеспрямований ракетний удар Росії в тому числі і характер руйнувань - у лікарні повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження, - який притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг).

У СБУ наголошують, що руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно у 20 разів менш потужні;

Про те, що дитяча лікарня була прямою ціллю окупантів, свідчать також пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у тому числі до ЗРК NASAMS.

"Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані - цинічна і безглузда маніпуляція", - підкреслюють у Службі безпеки.

Крім того, траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів). До того ж завдання удару по "Охматдиту" саме ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

Як зазначав голова СБУ Василь Малюк, Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин.

"Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист - це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", - наголосив Малюк.