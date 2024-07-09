Ціллю ракетної атаки РФ міг бути центральний корпус Охматдиту, - Defense Express
Олег Катков, головний редактор програм інформаційно-консалтингової агенції Defense Express, зазначив, що атака РФ на дитячу лікарню Охматдит у Києві 8 липня була цілеспрямована, перед влучанням у ціль ворожа ракета Х-101 перебувала у піке, однак її радіус відхилення близько 50 метрів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Те, що саме дитяча лікарня була ціллю ударів, говорять зі стовідсотковою вірогідністю, без жодних варіантів якось інакше трактувати, дані, які були продемонстровані двома відео з різних ракурсів атаки російської ракети Х-101. Те, що це була саме Х-101, свідчать уламки цієї ракети, які показала СБУ. Там є навіть уламки з серійними номерами, тобто буде відомо, коли ця ракета була зроблена. На одному з відео добре видно, що мова йде про ракету Х-101 з її двигуном, який звисає у хвостовій частині, виходячи за межі фюзеляжу ракети. Також видно, що низько розташовані крила, тобто це саме ця ракета. Чому атака була цілеспрямована, то про це знову таки зі стовідсотковою вірогідністю говорить те, що ракета перебувала у піке", - зауважив військовий експерт.
За його словами, ракети Х-101 перед атакою роблять "зірку", тобто на маршовій ділянці ракета летить, умовно кажучи, на висоті 20-50 м або 100 м, але перед атакою вона все одно підіймається на вищу висоту, наприклад, 150-200 м. І з цієї висоти ракета вже пікірує на ціль.
"На кадрах, які зняті з атакою Х-101, видно, що ракета перебувала якраз у піке, з кутом атаки приблизно 45 градусів. Тобто вона атакувала ціль, яка була закладена у неї в пам'ять. Була атакована будівля висотою у два поверхи, це невипадкове потрапляння цієї ракети. На відео не бачимо, що вона була якось пошкоджена. Все в неї працювало. Ціль у вигляді дитячої лікарні й була закладена у пам'ять ракети. Треба зазначити, що у РФ задекларована точність цих ракет з плюс-мінус метр, як росіяни говорять, а у реальності мова йде про плюс-мінус 50 метрів. Тому, мені здається, що ціллю цієї атаки міг бути центральний корпус дитячої лікарні", - резюмував Олег Катков.
- Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі та Києві загинули 38 людей, майже дві сотні - поранено.
- Зокрема, у Шевченківському районі столиці зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів.
- Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
- 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей
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