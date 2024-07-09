Ціллю ракетної атаки РФ міг бути центральний корпус Охматдиту, - Defense Express

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Те, що саме дитяча лікарня була ціллю ударів, говорять зі стовідсотковою вірогідністю, без жодних варіантів якось інакше трактувати, дані, які були продемонстровані двома відео з різних ракурсів атаки російської ракети Х-101. Те, що це була саме Х-101, свідчать уламки цієї ракети, які показала СБУ. Там є навіть уламки з серійними номерами, тобто буде відомо, коли ця ракета була зроблена. На одному з відео добре видно, що мова йде про ракету Х-101 з її двигуном, який звисає у хвостовій частині, виходячи за межі фюзеляжу ракети. Також видно, що низько розташовані крила, тобто це саме ця ракета. Чому атака була цілеспрямована, то про це знову таки зі стовідсотковою вірогідністю говорить те, що ракета перебувала у піке", - зауважив військовий експерт.

За його словами, ракети Х-101 перед атакою роблять "зірку", тобто на маршовій ділянці ракета летить, умовно кажучи, на висоті 20-50 м або 100 м, але перед атакою вона все одно підіймається на вищу висоту, наприклад, 150-200 м. І з цієї висоти ракета вже пікірує на ціль.

"На кадрах, які зняті з атакою Х-101, видно, що ракета перебувала якраз у піке, з кутом атаки приблизно 45 градусів. Тобто вона атакувала ціль, яка була закладена у неї в пам'ять. Була атакована будівля висотою у два поверхи, це невипадкове потрапляння цієї ракети. На відео не бачимо, що вона була якось пошкоджена. Все в неї працювало. Ціль у вигляді дитячої лікарні й була закладена у пам'ять ракети. Треба зазначити, що у РФ задекларована точність цих ракет з плюс-мінус метр, як росіяни говорять, а у реальності мова йде про плюс-мінус 50 метрів. Тому, мені здається, що ціллю цієї атаки міг бути центральний корпус дитячої лікарні", - резюмував Олег Катков.