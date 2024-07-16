Директор Охматдиту спрогнозував, коли лікарня зможе відновити роботу

Про це він розповів в етері телемарафону, передає Бабель.

"Я дуже сподіваюся, що, звісно, не в такому режимі, як ми працювали раніше, але Охматдит зможе відновити роботу вже за місяць-два. Тобто відновлять роботу основні відділення, які надавали медичну допомогу до цієї атаки. Повне відновлення триватиме щонайменше пів року", - сказав він.

За словами Жовніра, корпус діалізу, наприклад, найбільше постраждав від російського ракетного удару, обвалилась половина будівлі. Наразі вже відновлено гострий діаліз, втім, для відновлення роботи всього відділення ще необхідне обладнання.

Директор лікарні зазначив, що росіяни, за попередніми оцінками, знищили або пошкодили обладнання загальною вартістю 360-400 мільйонів гривень. Крім того, Охматдит втратив щонайменше одне діалізне відділення. Старий хірургічний корпус і ще один шестиповерховий корпус перебувають у дуже поганому стані.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.