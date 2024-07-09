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ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит

9 липня, 2024 вiвторок
15:28
Війна з Росією Обстріл Києва 08.07.2024

ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу кожній родині з дітьми, яка постраждала від атаки РФ на дитячу лікарню "Охматдит" 8 липня

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 800 грн на кожного члена родини", - написав Шмигаль.

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Прем'єр також подякував усім, хто відгукнувся на збір коштів на користь Охматдиту через платформу United24. Зазначимо, що українці зібрали 100 млн грн менш ніж за три години, збір продовжили.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит"

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

У вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, по медичну допомогу звернулися 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

У вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, по медичну допомогу звернулися 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

Теги:
Суспільство
Україна
ЮНІСЕФ
новини Києва
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
відбудова України
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