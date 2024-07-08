United24 та monobank відкрили збір на 100 млн грн на допомогу Охматдиту

Про це повідомляє пресслужба United24.

Там наголосили, що Охматдит — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку нараховують понад 20 тисяч дітей з усієї країни.

Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще 4. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивної терапії, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та змінної терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні). Наразі дітей евакуювали в інші лікарні столиці.

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"Наше завдання — допомогти Охматдиту відновитися. Щоб знову рятувати дітей. Давати надію. Повернути до життя. Тож UNITED24 та monobank запускають збір на підтримку лікарні. Наша ціль — 100 мільйонів гривень", - заявили у пресслужбі.