United24 та monobank відкрили збір на 100 млн грн на допомогу Охматдиту
Ініціатива United24 та банк monobank запустили збір на 100 млн грн на допомогу дитячій лікарні"Охматдит", яку ракетою атакувала Росія
Про це повідомляє пресслужба United24.
Там наголосили, що Охматдит — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку нараховують понад 20 тисяч дітей з усієї країни.
Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще 4. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивної терапії, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та змінної терапії, частина онкогематологічної лабораторії (єдиної в країні). Наразі дітей евакуювали в інші лікарні столиці.
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"Наше завдання — допомогти Охматдиту відновитися. Щоб знову рятувати дітей. Давати надію. Повернути до життя. Тож UNITED24 та monobank запускають збір на підтримку лікарні. Наша ціль — 100 мільйонів гривень", - заявили у пресслужбі.
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Уранці 8 липня російська армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі й величезна кількість постраждалих. Серед об'єктів, куди поцілили окупанти, – дитяча лікарня "Охматдит". 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
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