У ракети Х-101 були закладені координати лікарні "Охматдит": Defense Express
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що ракета Х-101, яка влучила в Охматдит, використовувала теплові радіолокаційні пастки
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Росіяни вдосконалюють тактику терористичних ударів. Наразі є певні обмеження щодо виявлення ракет противника, це пов'язано з розповсюдженням радіохвиль. Тому що є певний радіогоризонт, де можна виявляти повітряні цілі. Чим нижче летітиме крилата ракета, тим пізніше її виявлять засоби радіолокації. Цю проблему можна вирішити завдяки виявленню подібних засобів з повітря. Для цього можуть використовуватися літаки ДРЛВ, які нам пообіцяла передати Швеція, а також F-16, які можуть бути включені в єдину систему ППО. Наразі у нас немає подібних засобів, і противник використовує це для планування терористичних ударів", - пояснив Рябих.
За словами військового експерта, у ракети Х-101 були закладені координати лікарні "Охматдит".
"Ракета Х-101 пройшла на надмалій висоті й перед влучанням в Охматдит, куди російські терористи заклали конкретні координати, піднялась і влучила в лікарню. Щоб обійти наші засоби ППО, ракета могла використовувати теплові радіолокаційні пастки. Це засоби, які ракета відстрілює на своєму шляху до цілі, щоб впливати на засоби радіолокації та засоби протидії", - зауважив Рябих.
Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що комбінований удар включав кілька ракет Х-22, дві з них не були збиті.
"Використання цих ракет свідчить про терористичний характер цієї атаки. Тому що військового сенсу в застосуванні таких ракет, які мають відхилення від 500 метрів до декількох кілометрів, немає", - наголосив Рябих.
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