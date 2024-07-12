У Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки

Про це повідомляють "Вікна" з посиланням на маму хлопчика Анастасію Завадецьку.

Єгор 12 днів перебував у комі

Єгор Завадецький боровся за життя 15 днів після падіння з велосипеда. Після кількох операцій Єгор впав у кому і помер вранці 12 липня у Києві. Про смерть дитини у соцмережі повідомила мама хлопчика Анастасія Завадецька: "Наш синочок помер. Єгорчик заснув назавжди. 7 років".

Як розповідала "Вікнам" мама, у сина був набряк головного мозку, а також очей. Він 12 днів після перенесеної операції перебував у комі третьої стадії.

"Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з’єднання. У Києві нам сказали, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. І знову операція, яка тривала 3,5 години. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові", - згадує Анастасія Завадецька.

Фото: "Вікна"

Хлопчик вижив після ракетного удару по Охматдиту

У хлопчика відмовили печінка, нирки, не працював шлунок. Також відмирала права рука і Єгор перебував на діалізі.

Єгор Завадецький вижив після ворожого ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", звідки його з мамою перевезли у київський кардіоцентр. Тут дитина і померла сьогодні, 12 липня, вранці.

Передісторія

7-річний Єгор Завадецький закінчив перший клас. Він – з багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб із Херсона. У Голинь, що на Івано-Франківщині, переїхали до родичів по батьковій лінії.

У Єгора Завадецького, який зараз із родиною проживає у Голині та навчається у місцевому ліцеї, 20 червня стався внутрішній крововилив, сильний забій черевної стінки і гематома на печінці. Дитину було доставлено і прооперовано в Калуші. Наступні три дні стан залишався стабільно важким, тому його направили до Івано-Франківська. Ще через два дні (вночі 25 червня) – до Києва.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Станом на вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, є поранені.

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Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.