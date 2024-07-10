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У Львові попрощалися з лікаркою Світланою Лукʼянчик, убитою ударом РФ по Охматдиту

10 липня, 2024 середа
15:34
Війна з Росією

Сьогодні, 10 липня, у Львові попрощалися з лікаркою дитячої лікарні "Охматдит" Світланою Лукʼянчик, яку загинула внаслідок російської ракетної атаки 8 липня

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо. 

Світлані Лукʼянчик було 30 років, вона працювала в київській дитячій лікарні "Охматдит". За словами колег, жінка до останньої миті виконувала свій лікарський та людський обов’язок - у момент ракетного удару РФ вона евакуювала дітей, що перебували на діалізі, в укриття. 

Світлана народилася у Львові та виросла без батьків. Навчалася у Національному медичному університеті імені Богомольця, після чого працювала лікарем-нефрологом у відділенні, де лікують дітей з хронічною хворобою нирок усіх видів та будь-якої ступені важкості. Зараз воно зруйноване вщент.

Провести Світлану Лук’янчик в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та львів’яни. Її поховають на Голосківському цвинтарі біля батьків.

Фото: Наталя Стареправо

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Станом на вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, є поранені.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.

Теги:
Україна
Росія
Львів
російська армія
ракетний удар
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