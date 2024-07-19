Німеччина виділяє на відбудову Охматдиту €10 млн та невідкладно дає €4 млн на лікування дітей, - посол Єґер
Німеччина надасть Україні €10 млн на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, в яку Росія поцілила ракетою 8 липня, та €4 млн для невідкладної допомоги дітям
Про це заявив надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Мартін Єґер, повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
"Ми надаємо 4 мільйони євро саме, як невідкладну допомогу, а потім 10 мільйонів євро для відбудови самої лікарні. Що стосується цих 4 мільйонів євро, тут йдеться про ліки, які зараз потрібні, медичні матеріали", - розповів Єґер.
Він наголосив, що кошти невідкладної допомоги також нададуть лікарням, які прийняли дітей з Охматдиту після російського удару.
Водночас посол акцентував, що Україна має право захищатися та наголосив на необхідності Києва у системах протиповітряної оборони.
"Ми вже відправили три системи Patriot, декілька систем IRIS-T. Є багато і Gepard в Україні, які допомогають відбити такі атаки. Крім того, Німеччина почала створювати міжнародну коаліцію, аби залучити ще й інших партнерів для зміцнення української системи протиповітряної і протиракетної оборони", - заявив Єгер.
Фото: Дмитро Дідора
Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.
Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.89
- EUR Купівля 45.06Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе