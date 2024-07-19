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Німеччина виділяє на відбудову Охматдиту €10 млн та невідкладно дає €4 млн на лікування дітей, - посол Єґер

19 липня, 2024 п'ятниця
16:30
Війна з Росією Мартін Єгер

Німеччина надасть Україні €10 млн на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, в яку Росія поцілила ракетою 8 липня, та €4 млн для невідкладної допомоги дітям

Зміст

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Мартін Єґер, повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

"Ми надаємо 4 мільйони євро саме, як невідкладну допомогу, а потім 10 мільйонів євро для відбудови самої лікарні. Що стосується цих 4 мільйонів євро, тут йдеться про ліки, які зараз потрібні, медичні матеріали", - розповів Єґер.

Він наголосив, що кошти невідкладної допомоги також нададуть лікарням, які прийняли дітей з Охматдиту після російського удару.

Водночас посол акцентував, що Україна має право захищатися та наголосив на необхідності Києва у системах протиповітряної оборони.

"Ми вже відправили три системи Patriot, декілька систем IRIS-T. Є багато і Gepard в Україні, які допомогають відбити такі атаки. Крім того, Німеччина почала створювати міжнародну коаліцію, аби залучити ще й інших партнерів для зміцнення української системи протиповітряної і протиракетної оборони", - заявив Єгер.

посол ФРН Мартін Єгер і директор Охматдиту Володимир Жовнір

Фото: Дмитро Дідора

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Німеччина
допомога Україні
підтримка України
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