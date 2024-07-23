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Головна Суспільство Охматдит оголосив тендер на відновлення після російського ракетного удару

Охматдит оголосив тендер на відновлення після російського ракетного удару

Марія Науменко
23 липня, 2024 вiвторок
16:29
Суспільство ракетна атака на Охматдит

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" оголосила тендер на відновлення будівлі після руйнувань, спричинених російським ракетним ударом 8 липня

Зміст

Про це йдеться у дописі на сторінці Охматдиту в Facebook.

"Ми шукаємо надійних партнерів для виконання будівельних та ремонтних робіт, щоб якнайшвидше повернути наш заклад до нормального функціонування та зробити його ще кращим", - йдеться в заяві Охматдиту.

Запрошення до участі в тендері відкрите для всіх будівельних компаній.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.

16 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір спрогнозував, що лікарня, ймовірно, зможе повністю відновити роботу не менш ніж за пів року.

22 липня стало відомо, що Австрія прийняла на лікування двох дітей з київської лікарні "Охматдит".

Теги:
Україна
Здоров'я
Війна з Росією
новини Києва
відбудова України
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