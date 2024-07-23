Охматдит оголосив тендер на відновлення після російського ракетного удару

Про це йдеться у дописі на сторінці Охматдиту в Facebook.

"Ми шукаємо надійних партнерів для виконання будівельних та ремонтних робіт, щоб якнайшвидше повернути наш заклад до нормального функціонування та зробити його ще кращим", - йдеться в заяві Охматдиту.

Запрошення до участі в тендері відкрите для всіх будівельних компаній.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.