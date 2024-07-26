РФ здійснила майже два десятки атак на Нікопольський район за день: тяжко поранено людину

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже два десятки атак на Нікопольський район протягом дня. Населені пункти потерпали від ударів дронами-камікадзе та артилерією. Гучно було в Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах", - написав він.

За даними очільника ОВА, постраждав 75-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.

Також окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру.

"Пошкоджені 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, адмінбудівля, авто, газогони", - додав Лисак.