РФ здійснила майже два десятки атак на Нікопольський район за день: тяжко поранено людину
З початку доби російська окупаційна армія здійснила майже два десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Майже два десятки атак на Нікопольський район протягом дня. Населені пункти потерпали від ударів дронами-камікадзе та артилерією. Гучно було в Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах", - написав він.
За даними очільника ОВА, постраждав 75-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані.
Також окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру.
"Пошкоджені 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, адмінбудівля, авто, газогони", - додав Лисак.
- Удень 22 липня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області, внаслідок чого дістали поранення 5 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.18
- Актуальне
- Важливе