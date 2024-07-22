Окупанти обстріляли Нікополь, поранено 5 людей
Удень 22 липня російська окупаційна армія здійснила артилерійський обстріл Нікополя Дніпропетровської області, внаслідок чого дістали поранення 5 людей
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Нікополі під час артобстрілу постраждали 5 людей. 37-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно. Це жінки 65 та 34 років і чоловіки – 32 і 36", - написав він.
За даними чиновника, внаслідок артобстрілу пошкоджено п'ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск, приватні підприємства.
- 20 липня окупанти атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік, ще одна жінка дістала поранення.
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