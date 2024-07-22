Окупанти обстріляли Нікополь, поранено 5 людей

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі під час артобстрілу постраждали 5 людей. 37-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно. Це жінки 65 та 34 років і чоловіки – 32 і 36", - написав він.

За даними чиновника, внаслідок артобстрілу пошкоджено п'ятиповерхівки, авто, хлібний кіоск, приватні підприємства.