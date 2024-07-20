Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинув 44-річний чоловік
Російські окупанти у суботу, 20 липня, атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік, ще одна жінка отримала поранення
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, внаслідок артобстрілу російської армії у Нікополі загинув 44-річний чоловік. Також у Покровській громаді поранення отримала 60-річна жінка. Їй надали меддопомогу.
"Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, теплиці, авто, газопроводи, лінія електропередач", - додав очільник ОВА.
- Нагадаємо, 14 липня росіяни завдали удару з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині: двоє людей поранені, зокрема жінка, яка через обстріл отримала ураження струмом.
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