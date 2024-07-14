Росіяни обстріляли Нікополь: поранено 2 людей, у важкому стані жінка, яка отримала ураження струмом
Вдень неділі, 14 липня, росіяни завдали удару з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині: двоє людей поранені, зокрема жінка, яка через обстріл отримала ураження струмом
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він розповів, що 69-річна жінка, наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт. Наразі вона у важкому стані.
"Лікарі роблять все можливе, аби врятувати. З осколковими пораненнями 70-річний чоловік. Він – середній", - написав Лисак.
- 13 липня російська окупаційна армія атакувала артилерійськими снарядами Нікопольщину Дніпропетровської області. Унаслідок цього троє постраждалих. Під час гасіння сухої трави у селі Капулівка ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальниках, одного поранено.
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