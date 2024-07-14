Росіяни обстріляли Нікополь: поранено 2 людей, у важкому стані жінка, яка отримала ураження струмом

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він розповів, що 69-річна жінка, наступила на обірваний ворожими снарядами електродріт. Наразі вона у важкому стані.

"Лікарі роблять все можливе, аби врятувати. З осколковими пораненнями 70-річний чоловік. Він – середній", - написав Лисак.