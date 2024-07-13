РФ артилерією вдарила по Нікопольщині: троє поранених

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що у Нікополі внаслідок обстрілу поранення отримав 51-річний чоловік. Ще двоє потерпілих - 31 та 56 років - у Покровській громаді, вони лікуватимуться амбулаторно.

Також через атаку пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди, а також промислове і комунальні підприємства, релігійна установа, ліцей, авто.