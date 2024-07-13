РФ артилерією вдарила по Нікопольщині: троє поранених
Російська окупаційна армія атакувала артилерійськими снарядами Нікопольщину Дніпропетровської області. Унаслідок цього троє постраждалих
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що у Нікополі внаслідок обстрілу поранення отримав 51-річний чоловік. Ще двоє потерпілих - 31 та 56 років - у Покровській громаді, вони лікуватимуться амбулаторно.
Також через атаку пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди, а також промислове і комунальні підприємства, релігійна установа, ліцей, авто.
- Напередодні російські військові атакували Приозерне Херсонського району, в результаті чого загинули дві цивільні жінки, ще двоє людей дістали поранення.
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