Росіяни вбили цивільну жінку та поранили ще двох людей у Херсонському районі
Російські військові атакували Приозерне Херсонського району, в результаті чого загинула літня жінка, ще двоє людей дістали поранення
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські військові атакували Приозерне Херсонського району. Один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Внаслідок чого смертельні травми отримала 72-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої…", - розповів він.
За словами очільника ОВА, також через обстріл ще двоє людей постраждали.
У 41-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення ноги. Також жінка 58 років дістала уламкове поранення плеча, грудної клітини та живота.
У стані середньої тяжкості потерпілих шпиталізували до лікарні.
- Вранці суботи, 13 липня, окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонської області, в результаті чого мінно-вибухові поранення дістали дві жінки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.72 Купівля 40.72Продаж 41.24
- EUR Купівля 44.2Продаж 44.95
- Актуальне
- Важливе