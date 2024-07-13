Росіяни вбили цивільну жінку та поранили ще двох людей у Херсонському районі

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові атакували Приозерне Херсонського району. Один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Внаслідок чого смертельні травми отримала 72-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої…", - розповів він.

За словами очільника ОВА, також через обстріл ще двоє людей постраждали.

У 41-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення ноги. Також жінка 58 років дістала уламкове поранення плеча, грудної клітини та живота.

У стані середньої тяжкості потерпілих шпиталізували до лікарні.