Російська армія вдарила по Херсонщині: поранено двох жінок
Вранці суботи, 13 липня, окупанти обстріляли Білозерську громаду Херсонської області, в результаті чого мінно-вибухові поранення дістали дві жінки
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні зранку російська армія вдарила по Білозерській громаді. Через обстріл постраждали двоє жительок у селищі Велетенське. Жінки, 43 та 46 років, звернулись самостійно за медичною допомогою", - йдеться у повідомленні.
В ОВА розповіли, що у потерпілих - мінно-вибухові травми, уламкові поранення спини та ніг.
"Лікарі надали їм необхідну допомогу. Далі жінки лікуватимуться амбулаторно", - зазначили в адміністрації.
- У п'ятницю, 12 липня, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Унаслідок цього загинули 6 людей, 22 отримали поранення.
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