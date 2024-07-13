Російська армія вдарила по Херсонщині: поранено двох жінок

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні зранку російська армія вдарила по Білозерській громаді. Через обстріл постраждали двоє жительок у селищі Велетенське. Жінки, 43 та 46 років, звернулись самостійно за медичною допомогою", - йдеться у повідомленні.

В ОВА розповіли, що у потерпілих - мінно-вибухові травми, уламкові поранення спини та ніг.

"Лікарі надали їм необхідну допомогу. Далі жінки лікуватимуться амбулаторно", - зазначили в адміністрації.