На Донеччині з початку доби через обстріли РФ загинули 5 цивільних, щонайменше 18 отримали поранення

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, сьогодні у Мирнограді було два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту. Станом на 18:20 відомо про 2 загиблих і 6 поранених.

Крім того, під обстріл потрапила Костянтинівка. Там окупанти поцілили по території підприємства, внаслідок чого 2 людей загинули і 3 отримали поранення.

О 18:55 Філашкін повідомив, що зросла кількість жертв обстрілу Мирнограда - відомо про 3 загиблих і 10 поранених.

До того ж росіяни скинули авіабомбу на Лиман, внаслідок чого 4 людини отримали поранення. За словами очільника ОВА, бомба впала у приватному секторі - є пошкоджені будинки та знищені автомобілі.