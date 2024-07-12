На Донеччині з початку доби через обстріли РФ загинули 5 цивільних, щонайменше 18 отримали поранення
З початку доби 12 липня російські окупанти обстріляли Мирноград, Костянтинівку та Лиман на Донеччини. Внаслідок атак є загиблі та поранені
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За попередньою інформацією, сьогодні у Мирнограді було два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту. Станом на 18:20 відомо про 2 загиблих і 6 поранених.
Крім того, під обстріл потрапила Костянтинівка. Там окупанти поцілили по території підприємства, внаслідок чого 2 людей загинули і 3 отримали поранення.
О 18:55 Філашкін повідомив, що зросла кількість жертв обстрілу Мирнограда - відомо про 3 загиблих і 10 поранених.
До того ж росіяни скинули авіабомбу на Лиман, внаслідок чого 4 людини отримали поранення. За словами очільника ОВА, бомба впала у приватному секторі - є пошкоджені будинки та знищені автомобілі.
- 10 липня внаслідок ворожих обстрілів міста Торецьк і селища Новоекономічне Донецької області загинули дві людини, ще одна дістала поранення.
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