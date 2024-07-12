Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Донеччині з початку доби через обстріли РФ загинули 5 цивільних, щонайменше 18 отримали поранення

На Донеччині з початку доби через обстріли РФ загинули 5 цивільних, щонайменше 18 отримали поранення

12 липня, 2024 п'ятниця
19:17
Війна з Росією

З початку доби 12 липня російські окупанти обстріляли Мирноград, Костянтинівку та Лиман на Донеччини. Внаслідок атак є загиблі та поранені

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, сьогодні у Мирнограді було два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту. Станом на 18:20 відомо про 2 загиблих і 6 поранених.

Крім того, під обстріл потрапила Костянтинівка. Там окупанти поцілили по території підприємства, внаслідок чого 2 людей загинули і 3 отримали поранення.

О 18:55 Філашкін повідомив, що зросла кількість жертв обстрілу Мирнограда - відомо про 3 загиблих і 10 поранених.

До того ж росіяни скинули авіабомбу на Лиман, внаслідок чого 4 людини отримали поранення. За словами очільника ОВА, бомба впала у приватному секторі - є пошкоджені будинки та знищені автомобілі.

  • 10 липня внаслідок ворожих обстрілів міста Торецьк і селища Новоекономічне Донецької області загинули дві людини, ще одна дістала поранення.

Теги:
російська армія
Донеччина
окупанти
Донецьк
Лиман
Читайте також:
9 липня, 2024 вiвторок
Перед самітом НАТО представники 60 світових університетів підписали листа із закликом не запрошувати Україну до Альянсу
фантастика
9 липня, 2024 вiвторок
Топ-5 фільмів про фантастику за 2023 рік
Олег Манчура
Автор Олег Манчура
11 липня, 2024 четвер
Коли проклинаємо русскіх, згадаймо й тих, хто зірвав нашу ракетну програму
Київ
+33°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.72
    Купівля 40.72
    Продаж 41.25
  • EUR
    Купівля 44.19
    Продаж 44.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 липня
19:16
Михайло Подоляк
В ОП пояснили, що Україна розуміє під "ударами вглиб Росії"
19:07
Білорусь військові навчання
Білорусь готує провокації на кордоні з Україною на тлі своїх спільних військових навчань з Китаєм, - ЦНС
19:04
Фінляндія, кордон з РФ
Фінляндія ухвалила закон, який дозволяє не пускати мігрантів з Росії
19:03
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Проти голосували лише РФ і Китай: МАГАТЕ ухвалило резолюцію, якою засудило удар по Охматдиту
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 870-го дня війни: Росія втратила рекордну кількість бійців на війні в Україні за останні два місяці, а в окупованому Маріуполі лунали вибухи
18:45
Новини компаній
Вартість електроенергії
Укрметалургпром: Впровадження єдиного тарифу на розподіл електроенергії вкрай негативно вплине на економіку України
18:45
NAVI
Стало відомо, де та коли пройдуть перші Олімпійські ігри з кіберспорту
18:37
Роберт Фіцо
Партія Фіцо відмовилася приєднатися до групи Орбана в Європарламенті
18:29
Оновлено
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Росія планувала вбивство гендиректора Rheinmetall. В уряді ФРН прокоментували
18:15
Кая Каллас
Кая Каллас може оголосити про відставку з посади прем'єрки Естонії 15 липня, - ЗМІ
18:06
Огляд
"Вікінги. Вальгалла"
"Кріпачка" не "Вікінги": що подивитися на вихідних
18:05
OPINION
Ростислав Павленко
Як наповнити бюджет без підвищення податків
17:59
електроенергія, графіки відключень
Після 19:00 обмежень буде більше: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 13 липня
17:57
міни, замінований пляж
СБУ готує доказову базу для Гааги через використання РФ протипіхотних мін проти цивільних
17:53
вогонь, полум'я, пожежа
Знищено окопи, бліндажі і склади: партизани здійснили диверсію на Херсонщині
17:40
У Польщі під час тренувального польоту розбився військовий літак: пілот загинув
17:38
соцмережа Х (Твіттер)
Єврокомісія пригрозила соцмережі X штрафом через засилля дезінформації
17:37
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Харківщині близька до стабілізації, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко
17:26
путін
Путін підписав закон про підвищення у РФ податку на прибутки фізичних осіб
17:24
Пресреліз
комп'ютер
Українські школи отримають технології від Тайваню: оголошено переможців проєкту Leave no one behind
17:19
На фото: Монатік
MONATIK і Галкін виступили разом на весіллі в Італії, представники українського співака прокоментували
17:14
Віктор Орбан
"Йде 12-й день, і це вже завдало багато шкоди": МЗС Німеччини про головування Угорщини у Раді ЄС
17:10
Дмитро Лубінець
Україні з 2014 року вдалося повернути з російського полону 161 цивільного, - Лубінець
17:10
Володимир Зеленський
"Українці не хочуть припинення війни, бо без воєнного стану доведеться провести вибори": маніпуляції світових ЗМІ за 12 липня
17:07
Оновлено
Марія Захарова
У МЗС РФ лякають українців підривом дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища. У ЦПД пояснили, навіщо
17:00
планета земля
Британські вчені з'ясували, що життя на Землі виникло раніше, ніж вважалося
16:55
ракетна атака на Охматдит
Ракетний удар РФ 8 липня: український бізнес пожертвував мільйони гривень на допомогу Охматдиту
16:52
На фото: Актор Віталій Гогунський
Машков, Гогунський та ще 4 артисти з РФ потрапили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України
16:49
на фото ситуація на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 94 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
16:47
хімічна атака
РФ поширює фейк про плани ЗСУ атакувати хімічною зброєю на Донецькому та Херсонському напрямках, – ЦПД
16:46
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
У Defense Express назвали головні небезпеки нової тактики росіян запускати ракети "Калібр" з Каспійського моря
16:43
в'язниця
Кримчанин, який воював проти України, отримав 15 років, ще трьом мешканцям ТОТ оголосили підозру
16:34
на фото Денис Шмигаль у Харкові
Постачатимуть тепло в разі відсутності світла: у Харкові встановили перші міні-ТЕЦ
16:27
Олівер Трі
У Литві скасували виступ американського співака Олівера Трі через його участь у фестивалі, що спонсорується Яндексом
16:24
Оновлено
літак
У Підмосков’ї впав пасажирський літак: на борту були лише члени екіпажу
16:05
OPINION
Юрій Богданов
Про Байдена, його обмовки та чому це катастрофа для його кампанії
16:02
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ оновили дані 2,7 млн українців
15:51
Китай запровадив санкції проти 6 американських оборонних компаній за продаж зброї Тайваню
15:47
MELANYA
Співачка MELANYA переспівала хіт Ірини Білик 1995 року "Ти мій"
15:42
уряд Норвегії, Норвегія
У МЗС Норвегії заявили, що Україна має право бити по території РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV