Окупанти вдарили по Торецьку й Новоекономічному на Донеччині: є жертви
10 липня внаслідок ворожих обстрілів міста Торецьк і селища Новоекономічне Донецької області загинули дві людини, ще одна дістала поранення
Про це "Суспільному" повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"Уранці російська армія атакувала Торецьк, попередньо, керованими авіаційними бомбами "КАБ-250". Внаслідок обстрілу отримав поранення, несумісні з життям, чоловік", – сказала вона.
"Також російські війська о 16:25 поцілили по будинках у селищі Новоекономічне. Внаслідок цього загинула 80-річна жінка та дістала осколкове поранення 71-річна місцева жителька", — додала речниця обласної прокуратури.
Мєдвєдєва зазначила, що за цими фактами відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- Російська армія 4 липня атакувала Новогродівську громаду на Донеччині, внаслідок чого загинула цивільна жінка й дістали поранення ще 8 людей.
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