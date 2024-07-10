Окупанти вдарили по Торецьку й Новоекономічному на Донеччині: є жертви

Про це "Суспільному" повідомила речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"Уранці російська армія атакувала Торецьк, попередньо, керованими авіаційними бомбами "КАБ-250". Внаслідок обстрілу отримав поранення, несумісні з життям, чоловік", – сказала вона.

"Також російські війська о 16:25 поцілили по будинках у селищі Новоекономічне. Внаслідок цього загинула 80-річна жінка та дістала осколкове поранення 71-річна місцева жителька", — додала речниця обласної прокуратури.

Мєдвєдєва зазначила, що за цими фактами відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.