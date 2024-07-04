РФ обстріляла Новогродівську громаду на Донеччині: загинула жінка, серед поранених 4 дітей
Російська окупаційна армія 4 липня атакувала Новогродівську громаду на Донеччині, внаслідок чого загинула цивільна жінка й дістали поранення ще 8 людей
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що у селі Завітне росіяни вбили дроном 55-річну жінку.
"Новогродівка зазнала двох ударів: спершу росіяни поцілили FPV-дроном у двоповерхівку, а трохи згодом обстріляли середмістя з "ураганів". Серед поранених — 4 дитини. Всі постраждалі доправлені до лікарні", - написав Філашкін.
Унаслідок обстрілів пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі й кав'ярню.
- Раніше цього дня РФ обстріляла три населені пункти Донеччини, зокрема на с. Мирне Волноваського району ЗС РФ скинули авіабомби "УМПБ Д-30СН". Один із засобів ураження влучив по фермерському господарству, де зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості троє цивільних.
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